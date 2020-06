Un millón de personas validaron su CBU para cobrar el IFE

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) informó que un millón de personas ya validaron su Clave Bancaria Uniforme (CBU) para poder cobrar la segunda cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El organismo habilitó el domingo en su sitio web un aplicativo de consulta del cobro de esa ayuda estatal y, a su vez, elegir como modalidad de pago una cuenta bancaria propia. "Desde que se habilitó el aplicativo, un millón de personas eligió su CBU para el cobro del IFE", aseguró en un comunicado.

En esa línea, la ANSeS sostuvo que, para seleccionar esa modalidad de pago, "se debe ingresar al aplicativo ´Ingreso Familiar de Emergencia – Consulta de pago´ que se encuentra en la web". También aclaró que los días de cobro serán también comunicados a cada beneficiario por mensaje de texto.

Cómo abrir una cuenta gratis para cobrar el segundo pago del IFE

Los que ya tengan una cuenta bancaria, la Anses le mostrará el número de CBU, banco y sucursal donde se te depositará el IFE y, para quienes tengan dos o más cuentas, podrán elegir en qué CBU, banco y sucursal se le depositará el dinero.

En el caso de no tener una cuenta bancaria deberán solicitar una cuenta gratuita, de manera rápida y sencilla, completando algunos formularios a través de distintas aplicaciones que disponen tanto bancos públicos como privados.

Asimismo, el organismo recordó que no se solicitará ningún dato personal por ninguna vía que no sea en el sitio oficial del organismo con la clave de seguridad social. Este martes, la titular de la ANSeS, María Fernanda Raverta, anticipó que puede haber un eventual tercer pago, pero no para todo el país.

Anses informa cronograma de pagos del IFE y SIPA

"La idea es terminar con el segundo pago mientras se sigue pensando cómo ir acompañando a las familias. No se sabe el formato ni el instrumento", manifestó la funcionaria nacional.

Las fechas de cobro del IFE continuarán esta semana para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de acuerdo con el número de terminación del DNI: los terminados en 6, el miércoles 17 de junio; terminados en 7, el jueves 18; terminados en 8, el viernes 19; y los terminados en 9, el lunes 22.

Una vez concluido este cronograma comenzarán los pagos para quienes hayan informado un CBU, también con el número de terminación del DNI, comenzando por el 0 el día 23 de junio, que serán comunicados a cada beneficiario vía SMS.

