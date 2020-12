Victoria Donda acusada de discriminación por atacar "fanatismo religioso" de Cynthia Hotton

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) Victoria Donda criticó el “fanatismo religioso” de la exdiputada nacional Cynthia Hotton y tuvo que pedir disculpas inmediatamente después de ser amenazada por discriminación.

Ocurrió durante un debate de referentes políticos en el canal TN donde se hablaba de la votación por el aborto legal, donde Donda dijo que “en medio de una pandemia donde hay muchas camas ocupadas por los abortos clandestinos, es un buen momento para discutir este tema”.

Hotton dijo que, pese a contar con los votos necesarios, los diputados no saben lo que dice la ley. Y recordó que “esta ley permite que una chica de 17 años que va al médico con 7 meses y medio de embarazo y dice que fue sin su consentimiento, el médico le tiene que realizar un aborto, no le puede hacer una ecografía y no le puede informar las consecuencias”, a lo que Donda dijo que es “todo mentira”.

“Vos estás mintiendo, si sabés que la ley dice que hasta el noveno mes se puede abortar por las causales. Hace 15 años que venís insistiendo...”, replicó Hotton, a lo que la titular del INADI explicó que “el proyecto no se mete con los abortos que son legales en la Argentina”.

Y la discusión continuó:

CH: Que se pueden hacer hasta el noveno mes...

VD: Dejame hablar... primero, al noveno mes no es un aborto. Ocho y medio tampoco, es hasta la semana 12. Una de esas causales (para que haya una interrupción legal del embarazo) es la causal de violación. Después del tercer mes, médicamente no se considera aborto. Entonces nadie va a abortar un embrión de siete meses y medio de gestación. Leamos el proyecto porque si dejamos llevarnos por fanatismos religiosos, tenemos un problemón. Lo tuyo es un fanatismo religioso.

CH: Perdón, sos directora del INADI. Esto es una discriminación, es un acto de discriminación de la directora del INADI. ¡¿Qué me estás diciendo?! Yo soy una ciudadana, y vos me estás discriminando en este momento. Yo pido la renuncia de la directora del INADI. ¡¿Cómo vas a estar diciendo que es un fanatismo religioso?!

VD: Uno puede tener convicciones religiosas, de hecho yo las tengo. Yo fui a una escuela católica y soy cristiana. Pero a la hora de legislar, tenemos que legislar acorde a derecho. Y uno de los derechos que Argentina está obligada internacionalmente a reconocer es el derecho a la mujer a disponer sobre su cuerpo.

CH: Si vos te fijás lo que piensa la gente de Formosa, de Solano, de Cuartel Quinto... qué pena que ahora defiendas lo que dice la elite burguesa. ¿No estás pensando qué piensa el pueblo del aborto?

VD: Me crié en Solano, Cynthia. Tenés que salir un poco de la Cancillería argentina donde trabajás e ir a ver qué es lo que pasa.

CH: Pedime disculpas.

VD: Bueno, disculpá si te sentiste herida. No fue discriminación.

CH: Fue un hecho de discriminación y mañana voy a presentar una denuncia. Espero que alguien me escuche.

VD: Bueno, presentala. Yo lo único que digo es que no podemos legislar en función de creencias de una parte de los argentinos porque no somos 25 millones, somos muchísimos más.

En su cuenta de Twitter, Hotton dijo posteriormente que Donda la "acusó de fanatismo religioso por ser cristiana". "No puede ser titular del Inadi alguien que discrimine a una ciudadana por su fe ¿No debería renunciar?", se preguntó.

"Voy a denunciar a @vikidonda por discriminación y a pedir su renuncia como interventora del @inadi. Me acusó de fanatismo religioso por ser cristiana apuntando a descalificar mi opinión como ciudadana. Eso es repudiable, una total discriminación", agregó.