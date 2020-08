VIDEO | Intendente santafesino dio positivo tras asistir a la marcha del 17A

El intendente de la localidad santafesina de Avellaneda, Dionisio Scarpin, anunció este miércoles que dio positivo su test de Covid-19 y alertó a las personas que tuvieron contacto con él en los últimos días. El intendente no explicó cuándo se contagió el coronavirus, pero confirmó la noticia dos días después de haber asistido a la manifestación del 17A en su ciudad, lo que despertó preocupación.

El mandatario municipal dio la noticia mediante un mensaje grabado que fue difundido por las redes sociales, en el que contó que tuvo un "pequeño malestar y al mediodía me hicieron un hisopado y hace minutos me acaban de informar que me dio positivo de Covid". Agregó que él y su familia se encuentran "bien" y "con buenas condiciones de salud".

El intendente dijo que no asoció su malestar del martes con el coronavirus, sino que pensó que era secuela del sol y el cansancio del río, donde estuvo ese mismo fin de semana largo que terminó con la movilización desde Avellaneda hacia la vecina localidad de Reconquista.

"Quiero pedirles a todos extremar las medidas de precaución y de seguridad que todos ya las conocemos", dijo Scarpin, quien pidió a "todos aquellos que hayan tenido contacto conmigo van a recibir el llamado telefónico de los médicos de la Región de Salud y, por supuesto, les pedimos que sigan las instrucciones".

Mirá el video:

DS