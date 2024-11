Diputado misionero llama al campo a sumarse a la política para evitar medidas que afectan al sector

El diputado provincial de Misiones, Miguel Núñez, aseguró que los productores del sector agropecuario deben “involucrarse en la política” de cara a las elecciones del 2025 para evitar que vuelvan a suceder acciones tales como la prohibición del uso del glifosato, que está en suspenso hasta el 2030, y que se buscaba sustituir por un “bioherbicida” que no estaba aprobado por las autoridades fitosanitarias.

Así lo indicó Núñez en diálogo con el programa “Aire de Campo”, que se emite por Radio Perfil, donde consignó que “hoy desde la provincia se prorrogó por cinco años el uso del glifosato, lo cual no agrava la situación del productor local pero la discusión sigue, ya que dicen que el producto está habilitado y siguen insistiendo que nosotros somos los equivocados cuando sabemos que el herbicida no contaba con la habilitación del Senasa”.

Núñez lamentó que una denuncia realizada contra la Ley provincial de Promoción del Uso de Bioinsumos ante la Justicia Federal fuera desestimada por el juez Ariel Lijo, ya que el magistrado aseguró que el legislador misionero no aportó ninguna prueba y por ello ordenó archivar las actuaciones. Por ello, la Cámara de Representantes de Misiones, presidida por Oscar Herrera Ahuad, aprobó sancionar con un apercibimiento al diputado por la denuncia realizada.

“Todo está fuera de lugar, ya que todo fue hecho para beneficiar a una empresa, esta es Agro Sustentable, donde sus sociedades están vinculadas al poder político de la provincia. Todo ronda en torno a un negocio y sus socios, son socios en otras empresas. Están todos mezclados en varios negocios”, explicó Núñez.

En este sentido, Núñez planteó que “el productor tiene miedo del gobierno provincial en Misiones, y del poder político que gobierna la provincia desde hace 25 años. El miedo es una realidad en Misiones. Acá todo el que tiene una opinión diferente, se le fabrican causas y se lo mete preso. Por ello hay miedo. Así se animan a hacerlo, se creen impunes”.

Participación en política

Nuñez comentó que aún sigue “la prohibición del uso de glifosato aunque la misma fue prorrogada el 2030. Desde el gobierno de Misiones, no nos atienden, ni escuchan y no nos reciben. El único camino es presentarse nuevamente ante la Justicia. También hay que sumar más legisladores del sector productivo en la elección del 2025. Hoy no hay representantes de este sector”.

“Por eso los productores deben involucrarse en la política, sino luego pasan estas cosas. Ya que es una locura lo sucedido en Misiones, donde se aprobó la aplicación de un producto bioherbicida que mataba hasta las lombrices. No era un herbicida, ya que se lo tenía que utilizar al 30% con agua”, dijo.

Historia del conflicto

Tal como comentó Miguel Núñez, “todo comenzó hace un año, cuando la provincia promovió una ley a medida para una empresa. Esta era Agro Sustentable. Allí el gobernador Herrera, por decreto, habilitó el uso del producto en reemplazo del glifosato, que no estaba habilitado por el SENASA. Allí le falsificaron el sello del SENASA, y se lo pusieron al paquete para decir que todo estaba bien”.

“El reclamo lo comencé por la prohibición al uso del glifosato, que es utilizado por los pequeños productores misioneros. Esto fue una locura, ya que no hay forma de trabajar en el campo misionero sin él”, sostuvo Núñez.

Así, ante un pedido formulado a las autoridades fitosanitarias, Núñez recibió del SENASA “un documento, con firma digital, que indicaba que el producto no estaba habilitado su uso como herbicida. Aunque la provincia habilitó su uso a través del Decreto 486, de abril de 2023, firmado por Oscar Herrera Ahual, (ex gobernador y hoy presidente de la Cámara de Representantes). Luego el Ministerio de Ecología habilitó su uso en dos días. Fue un escándalo. El producto fue promocionado como biológico, y el gobierno provincial sigue aportando fondos para que lo compren”.

