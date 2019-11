Anish Kapoor, el artista que hace visible lo que está oculto

por Marcelo Parajó

Hasta marzo de 2020 se podrá visitar en Fundación Proa la muestra "Surge" del artista británico nacido en la India Anish Kapoor, con obras realizadas a partir de 1992 y seleccionadas por el curador Marcello Dantas.

La exposición gira en torno a dos ideas que a su vez se relacionan entre sí. La primera de ellas es la que da el nombre a la muestra y el curador es quien se encarga de exponerla..

"Hace unos cinco años Anish y yo empezamos a pensar una nueva exposición para hacer en América Latina. En este proceso hemos madurado varias ideas sobre cuáles serían las cosas que de alguna forma podrían tener sentido de trabajar como temas estructurales para eso. Pero con el correr del tiempo hubo cambios muy fuertes en el continente" explicó Dantas en referencia a distintos estallidos y crisis sociales que se dieron en algunos países de la región en el último año.

Esta idea se vincula directamente con la palabra que da nombre a la muestra, un término que existe en inglés y en castellano aunque con significados diferentes.

Vista de una sala de Fundación Proa. Las obras Non-object, L'origine du monde y When I am pregnant. (Foto: María François)

“El sentido inicial en inglés habla de una ola repentina que viene del mar, una ola que sorprende. También tiene el sentido de corto circuito, una ruptura de flujos. En español tiene un sentido de aparición, de algo que aparece sin explicación, el surgimiento, pero también es la raíz de la palabra insurgente y eso es muy importante. Estamos viviendo un tiempo de insurgencia donde muchas cosas que estaban quietas, adormecidas, empiezan a tener voz, empiezan a tener su expresión, y sobre eso es esta exposición” destaca el especialista.

El segundo concepto sobre el que se articula la muestra tiene que ver con la puesta en juego de la percepción y en función de ello hacer visible lo que está oculto y, al mismo tiempo, ocultar aquello que creemos que debería estar frente a nuestros ojos.

En ese sentido, Dantas encuentra una relación con la primera idea cuando plantea que se trata de “buscar el sentido de transformación, de convertir el silencio en una voz para que nos dé una conciencia de que las cosas tienen su propia vida y que no debemos creer en lo que nuestros ojos ven y no podemos ver lo que creemos”.

La obra Svayambhu. El movimiento imperceptible deja las huellas del inmenso bloque sobre las paredes y columnas que lo oprimen. (Foto: María François)

El artista crea una duda sobre la percepción de lo que está delante del visitante y tiene por ello algo de posverdad, donde lo que se tiene por una certeza tal vez no lo sea y la realidad se desconoce tal como es.

A partir de estos lineamientos podemos pensar en una muestra política pero no en un sentido ideológico o partidario sino desde una perspectiva relacionada con la toma de conciencia.

Anish Kapoor pasa gran parte de su vida en la búsqueda e investigación sobre materiales y objetos relacionados con los rituales como el pigmento, la sangre, la carne, la leche, el espejo o la grasa.

“Son esas cosas que nos conectan a una ancestralidad precultural, por eso la fuerza de Kapoor es tan intensa, porque habla no de culturas, sino de una ancestralidad que viene del útero, del ADN, de tiempos muy antiguos” sostiene el curador.

Kapoor considera que el rol del espectador es fundamental en el acto creativo y deja a su criterio la interpretación de la obra al darle la responsabilidad de involucrarse como testigo de un acontecimiento.

La instalación Dragón está conformada por ocho piedras del lecho de un río de China pintadas con un azul profundo que les resta solidez y acentúa la sensación de levedad. (Foto: María François)

Su obra Svayambhu (palabra en sánscrito que significa “creado por sí mismo”) es una gran estructura hecha de cera que ocupa el espacio justo para que en su movimiento casi imperceptible deje su huella sobre las columnas y paredes que la rodean por medio de la fricción.

Este trabajo busca ser una obra en proceso que a la vez se compara con los movimientos lentos que están ocultos dentro de la sociedad y forman parte de un sustrato que a simple vista parece estar inmóvil hasta que luego de un tiempo se manifiesta una transformación.

“Tiene una fuerza que es esta impresión de que hay algo que está pasando todo el tiempo pero no hay percepción sobre eso. Tenés una duda pero los procesos están siempre en acción” sugiere Dantas al respecto..

Esos movimientos imperceptibles encuentran también un correlato en la obra Dragón, un conjunto de ocho piedras del lecho de un río que no fueron esculpidas por Kapoor sino por el mismo río a lo largo de miles de años de lenta erosión imperceptible.

El artista las pintó de un azul ultra saturado tan profundo que genera una gran fascinación en el espectador. La mirada recorre la superficie y se esfuerza para encontrar las sombras y luces que le permitan reconstruir el volumen de cada piedra.

El color, a su vez, engaña al ojo sobre la masa y convierte a la instalación en un conjunto de cuerpos aparentemente etéreos.

Double Vertigo. (Foto: María François)

En tanto, sus trabajos con superficies espejadas son los más explícitos al momento de hablar sobre la distorsión de la realidad. La obra Doble Vértigo consiste en dos espejos de acero inoxidable curvados puestos uno frente al otro de manera que generan un espacio al que el espectador puede ingresar.

La escultura no contiene otra imagen que la del espectador en movimiento que se verá a sí mismo inmerso en un juego de reflejos deformados e invertidos, con imágenes superpuestas y escalas que desafían a la perspectiva.

Esta escena vertiginosa donde la vista se desorienta e intenta fijarse en un punto sobre el que apoyarse para reconstruir la realidad parece generarse a partir del vacío que queda entre las dos paredes de acero.

Según Kapoor “el vacío tiene muchas presencias. Su presencia como miedo es hacia la pérdida del yo, de un no-objeto a un no-yo. La idea de ser de alguna manera consumido por el objeto, o en el no-objeto, en el cuerpo, en la cueva, en el útero…”.

También la obra No objeto (Puerta) está realizada con acero pulido. Se trata de un volumen con cuatro caras espejadas sobre las que se refleja todo lo que se mueve a su alrededor aunque de una manera absurda.

La obra Non-object (Door) se integra en el espacio de manera sutil y lo transforma silenciosamente. (Foto: María François).

El espacio que rodea al objeto se confunde y forma parte de la obra, en tanto que el espectador que se para frente al espejo no se ve a sí mismo o, a lo sumo, ve una distorsión radical de su imagen. El espejo se vale de esa fuerza de atracción que le es propia para inflamar los egos, pero la mirada del visitante sólo encuentra su ausencia.

“Es como que ante el espejo no existís” explica Dantas. “Vos mirás y no existís. Eso es como la sociedad a veces para algunos, no estás representado, no sos, y ese reto es muy político”.

Para Kapoor, el objeto no existe por sí solo, sino que necesita y tiene una relación con su entorno, a la vez que interviene en él silenciosamente.

When I'm pregnant. El punto de vista define si se verá un volumen o apenas una imperfección en la pared. (Foto: María François)

La idea de modificar la percepción de lo real también se manifiesta en la obra Cuando estoy gestando, un volumen blanco que sobresale de una pared del mismo color y al ser visto de frente pasa casi desapercibido, pero que se manifiesta cuando el visitante se desplaza a su alrededor.

En tanto, el trabajo site-specific “El origen del mundo” -que toma su nombre del famoso cuadro de Gustave Courbet donde se ve una vagina en primer plano como tema único de la obra- es una cavidad que modifica su aspecto de acuerdo al lugar donde esté el punto de vista. Así, un círculo visto de frente se transforma en una elipsis al ser observada desde un ángulo diferente.

L'origine du monde, obra que toma el nombre de la famosa obra de Gustave Courbet. (Foto: María François).

En un sentido similar, Kapoor entiende que las esquinas, un lugar de intersección donde se encuentran las líneas horizontales y verticales o la derecha con la izquierda, evocan lo femenino.

Un cañón, un evidente símbolo fálico en la obra Disparando en la esquina, realiza un disparo por hora hacia el mismo punto donde se van superponiendo las marcas y los restos de cada proyectil, una enorme bala de cera roja.

Según Dantas, Kapoor plantea que nunca hizo una obra en la que no hubiera una vagina y ésta es, quizás, la más explícita.

La escultura seguirá en construcción disparo a disparo durante el tiempo que dure la muestra (al final serán mil las balas que habrán alcanzado su objetivo). El artista rompe de esta forma con la idea de un modelo escultórico perfecto y propone un proceso librado al azar.

Anish Kapoor fue reconocido con el Premio Duemila por su participación en la 44° Bienal de Venecia, fue ganador del Premio Turner y recibió la distinción de Caballero, uno de los más altos honores de Inglaterra. En Argentina, sus obras fueron exhibidas en en 2017 en el Parque de la Memoria.

Junto con la exposición se realizarán actividades de educación y extensión gratuitas para niños, jóvenes y adultos. La muestra cuenta con el apoyo de la Embajada Británica en Argentina y British Council y el auspicio de Tenaris.

La muestra “Anish Kapoor - Surge” se podrá visitar hasta marzo de 2020 en Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929, a pocos metros de Caminito y frente al Riachuelo, en el barrio porteño de La Boca, de martes a domingos de 11.00 a 19.00.

M.P / D.S.