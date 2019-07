Anne Godoneo y el arte de retratar la pasión musical desde su cámara

por Florencia de Sousa

Anne Godoneo es una fotógrafa brasileña que se encuentra radicada en la ciudad de Nueva York, desde donde realiza a través de su lente una constante exploración artística. Especializada en conciertos; arte de portada de álbumes y dirección de arte, la joven de 23 años comenzó a captar imágenes como pasatiempo y consolida su carrera y mezcla su pasión con la música. En ese sentido revela que, a través de su lente, le gusta contar las historias que hay detrás de cada persona que retrata.

—¿Cuándo te diste cuenta de que querías dedicarte a la fotografía?

—Mi abuelo solía tener una colección muy buena de cámaras para usar como pasatiempo. Recuerdo pasar horas mirando las fotos de mi familia, me encantaba analizar cada momento capturado. Esos fueron siempre momentos mágicos para mí. Cuando tenía 13 años comencé a asistir a clubes de rock and roll con mis amigos y eso se convirtió en mi realidad desde entonces. Solíamos salir con bandas; fotógrafos y artistas en general. Comencé a sentir esos momentos, y al instante siempre estaba disparando con teléfonos y cámaras digitales. Crecí con este sentimiento sobre fotos y momentos, era natural. En un momento me gustó mucho, y mucha gente estaba muy entusiasmada con las fotos que estaba haciendo. Realmente creo en mis sentimientos y en lo que quiero, así que decidí hacerlo mucho más que un pasatiempo y pasó a ser mi carrera.

Mastodon, Coney Island, NY. FOTO: Anne Godoneo

—¿Qué significa esta profesión para vos?

—Crear una imagen para mí es, una mezcla de todas mis referencias estéticas y emocionales. Es una libertad creativa.



—Trabajás en conciertos y shows musicales, ¿qué intentas captar en cada uno de ellos?

—Me gusta analizar canciones, sentir la presencia del artista en el escenario, sentir al público. Así que puedo disparar basándome en esto. Puedo disparar a muchas bandas diferentes. Algunos de ellos salvajes, otros "suaves", ya sabes, tienes que sentir lo que está pasando, meterte en eso y vivir el momento. Para mí es muy importante captar la esencia del lugar y las personas a las que estoy fotografiando. Una buena foto para mí, es cuando me dice algo. Me gusta contar historias de personas.

Coheed and Cambria, Coney Island, NY. FOTO: Anne Godoneo

—¿Recuerdas la primera cámara profesional que compraste y quién hiciste?

—Mi primera cámara profesional la compré cuando tenía 15 años. Recuerdo trabajar duro para poder comprarla, era una Nikon D3100 muy básica.

—¿Cuánto tiempo te acompañó esta primera cámara?

—Me siguió durante más de 5 años. Hoy filmo con una Canon T3i y una Instax 300. Pero este es un tema interesante para mí porque veo fotógrafos que trabajan con equipos geniales y muy caros y la verdad no me gusta mucho eso. Creo que sea cual sea el equipo que tengas, si sabes qué estás haciendo... ¡lo harás genial!

Mastodon, Coney Island, NY. FOTO: Anne Godoneo

—¿Por qué elegiste retratar músicos?

—Tengo una pasión por la música, está en mi vida todos los días casi las 24 horas. Esa es mi escena, donde sea que esté. Me gustan los retratistas en general, pero la escena musical es algo que forma parte de mí.

—¿Por qué elegiste Nueva York para vivir? ¿Qué es lo mejor que la ciudad tiene para ofrecer?

—Desde que tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos como estudiante de intercambio, Nueva York se convirtió en un segundo hogar para mí. Siempre estoy tratando de obtener algo de tiempo libre para ir a conciertos, tomar fotos por diversión y conocer nuevas escenas, personas y lugares. Definitivamente es el lugar donde todo está sucediendo todo el tiempo porque aquí la diversidad es enorme, hay lugares muy interesantes y algunas escenas artísticas muy interesantes.

Sepultura, Río de Janeiro, Brasil. FOTO: Anne Godoneo

—¿Cuáles consideras que son tus mayores logros como fotógrafa?

—Tuve algunos momentos que estaban muy emocionantes, por ejemplo cuando me eligieron para cubrir Rock in Río para una revista muy buena, o cuando me fotografié a Sepultura. Una vez fui a ver a una de mis bandas favoritas, Le Butcherettes, en Estados Unidos y en algún momento terminé en el backstage. Hice un rodaje muy rápido de la cantante. Pocos días después, me preguntaron si esa foto podría usarse como portada para su EP... ¡Ellos lo amaron! Cuando me di cuenta, mi foto estaba en todas partes, Apple Music, Spotify, en todas sus redes sociales, revistas en todas partes, y el EP fue lanzado por Rolling Stone. ¡Eso fue una locura!. Y lo más importante para mí, es ser el respeto como artista. Al final del día, tengo mi trabajo reconocido por muchos grandes artistas y revistas. Eso es alucinante. Todavía tengo mucho que crear, y mi objetivo real es ser un ejemplo para las personas que quieren hacer lo mismo.

Melvins, Brooklyn, NY. FOTO: Anne Godoneo

—¿Cuál hubiera sido tu elección de carrera si no hubieras elegido la fotografía?

— ¡Probablemente estaría en una banda! (risas). Quiero decir, nunca haría nada fuera del campo de las Artes, y lo mejor de estar en esto, es un mundo de posibilidades. Estoy muy interesada en dirigir películas y programas, además de videos musicales y estoy segura de que terminaré explorando esta área en algún momento.

Pennywise, House of Vans, Brooklyn, NY. FOTO: Anne Godoneo

—¿Qué artistas admiras? ¿Qué le gustaría retratar?

—Como inspiración para mi fotografía: Jim Marshall y Annie Leibovitz, seguro. Hay tantos grandes artistas que hacen cosas asombrosas por ahí que no puedo dejar de pensar en unos pocos. Vivimos en una gran generación de música y arte, y solo quiero disfrutar cada parte de ella. Estoy muy contenta de estar siempre conociendo y retratando a esas personas.

Pennywise, House of Vans, Brooklyn, NY. FOTO: Anne Godoneo

Godoneo ha captado los momentos sobre el escenario de bandas tales como Mastodon; Pennywise; Sepultura, Coheed & Cambria, Melvins y Reignwolf, entre otras. Al retratar a los artistas sobre el escenario -pero también desde el 'detrás de escena'- su trabajo deja como resultado un minucioso y estético registro del espectáculo pero con el plus de su cosmovisión, la cual se abre camino en el mundo de la fotografía.

