El movimiento ArteDown llega a Buenos Aires con la muestra Mi Retrato

por Marcelo Parajó

El CCMatta, Centro Cultural de la Embajada de Chile en la Argentina, inauguró la muestra Mi retrato, que reúne 50 autorretratos de artistas que producen sus obras en el marco del Movimiento ArteDown.

El proyecto surgió en 2012 por iniciativa de un grupo de jóvenes chilenos que con la colaboración de instituciones, empresas y medios de prensa lanzaron en 2013 el primer Concurso Nacional de ArteDown que recibió más de 60 cuadros.

El Movimiento ArteDown es llevado adelante por la ONG LabSocial que promueve la inclusión de personas en situación de discapacidad a través del arte, con especial énfasis en el potencial creativo de los participantes.

La ONG cuenta en la actualidad con una colección de más de 600 obras realizadas por los participantes de los diferentes concursos que se llevaron a cabo desde el primer certamen.

Obras de la muestra Mi retrato.

"Nuestra misión es promover la inclusión", expresó Germán José Briones Bauer, Director Ejecutivo de ArteDown Internacional y LabSocial en diálogo exclusivo con PERFIL.COM.

"Queremos dar a conocer el talento, el arte y el sentimiento de nuestros chicos para poder conectarlos con las personas, y a su vez que las personas crean en ellos, crean que hay un camino de inclusión y apertura en el cual todos tenemos algo que aportar y construir juntos".

Obras de la muestra Mi retrato.

En ese sentido, las autoridades de la Embajada de Chile en la Argentina destacan que el trabajo colaborativo en la diversidad constituye una oportunidad para enriquecer a la sociedad y que los prejuicios arraigados en ella pueden ser derrumbados gracias al arte.

Germán José Briones Bauer, director de LabSocial

El movimiento ArteDown cuenta con el padrinazgo de un importante número de artistas contemporáneos chilenos y lleva realizadas más de cincuenta exposiciones en el vecino país. Además se llevaron a cabo dos exposiciones internacionales en las ciudades de México y Lima.

Obras de la muestra Mi retrato.

La muestra que presenta el CCMatta en Buenos Aires es la tercera que sale de Chile y se complementa con un programa de actividades para los artistas que están de visita en la Argentina. Durante la inauguración cinco chicos artistas argentinos y nueve artistas chilenos pintaron una obra colectiva que se exhibe en la muestra.

"Esto demuestra que paso a paso podemos encontrarnos y construir un mundo más inclusivo con oportunidades para los chicos donde cada uno aporte su grano de arena", señaló Briones Bauer.

Algunos de los participantes del movimiento ArteDown junto al embajador de Chile en la Argentina, Sergio Urrejola Monckerberg.

Los concursos de arte inclusivo que organiza LabSocial son abiertos a toda la comunidad internacional.

"Todos están invitados a participar. Nuestro movimiento no tiene fronteras, no tiene color político, no tiene distancias" destaca el director de la ONG.

Cada retrato se expone junto a la fotografía de su autor. Vista de uno de los espacios en el CCMatta.

"Los chicos están aprovechando su oportunidad, ellos vienen a exponer, se motivaron, ya hicieron lo suyo. El resto depende de cada ciudadano de este mundo de poder escucharlos, de poder entenderlos y disfrutar del arte que ellos hacen. Si todos sumamos esfuerzos no me cabe dudas de que construiremos un mundo mucho más inclusivo" concluyó.

El CCMatta, Centro Cultural Embajada de Chile en Argentina promueve la difusión de actividades artísticas y culturales del país trasandino en la Argentina.

Está en Tagle entre las avenidas del Libertador y Presidente Figueroa Alcorta y el ingreso es por la Plaza República de Chile. El horario de visita es de martes a viernes de 15.00 a 18.30 y la entrada es libre y gratuita.