"La idea no es imitar, es versionar"

por César Calvo

“La Serena” es el nombre que lleva la banda de los hermanos Lele y Hernán Suárez. Un grupo con mucha historia que se reinventa a cada momento. En este caso la propuesta es un show donde van a versionar canciones de Gustavo Cerati, con una lista de temas que promete bucear en el lado B de un artista tan prolífico como único. Esta es la primera vez que no hacen temas propios. En diálogo con PERFIL explican cómo reinventar las canciones sin caer en el cliché de los tributos y homenajes. En la presentación de “Planeador” (Cerati x La Serena) habrá sintetizadores, máquinas, pero además un set acústico. Mirá el video.

-¿Cómo nació “La Serena”?

Lele Suárez: La banda Comenzó desde muy chiquitos, yo hacía danza desde muy chica, él tocaba el piano, o sea que hacíamos cosas juntos, desde muy pequeñitos. Eso en el tiempo se fue convirtiendo, yo hacía mis canciones, el hacía las suyas, empezamos a vincularnos también como músicos, aparte de hermanos que somos. Yo ya cantaba en bandas, y a él se le ocurrió hacer una formación tocando los dos juntos, y así apareció La Serena, con este nombre que tenemos ahora después de 30 años.

Hernán Suárez: En realidad siempre hicimos música o arte juntos. Nosotros somos hermano, tenemos 3 años de diferencia. La cuestión artísticas entre nosotros estuvo siempre. Así que nos cuesta saber formalmente cuándo empezamos, es como desde siempre en realidad, pero sí nuestro primer disco lo presentamos en el 2000, se llamó “Al filo del milenio” me acuerdo la fecha porque el nombre tenía que ver con eso, aunque fue un disco terminando el milenio y arrancando el nuevo, ahí es como que se formalizó la carrera de músicos juntos, aunque a nivel artístico estuvimos siempre en conexión.

-¿Cómo se gestó “Planeador” (Cerati por La Serena)?

HS: Nosotros siempre fuimos compositores, y para nuestros shows nos dedicamos mucho a montar el espectáculo, con multimedia, también a grabar discos, a la hora de componer somos bastante prolíficos, más allá de eso, siempre incluimos en nuestros espectáculos alguna versión de temas, y de autores que nos encantan. Después de grabar nuestro disco “Tiempo Girasol” que lo sacamos hace unos 5 años, con todas composiciones nuestras, se nos ocurrió la idea de que teníamos ganas de hacer algo nuevo, de renovarnos, y por primera vez se nos ocurrió hacer un espectáculo de canciones de otro íntegramente. Habíamos experimentado con canciones de Cerati, obviamente por motivos que están más que claros es un compositor y un artista que para nosotros fue determinante. A la hora de salir con algo nuevo decidimos hacer un espectáculo con versiones de Gustavo Cerati. Lo decidimos versionar en este formato.

HS: El espectáculo lo hacemos en dúo, en principio consiste en un montaje con muchas máquinas, con muchas secuencias, con muchos sonidos electrónicos. Yo me armo todo un set muy electrónico, con compu, con sinte, con piano. Y en un momento tiene un pequeño set acústico que es éste que trajimos acá, qué tiene que ver con presentar las canciones reducidas a un formato de instrumentos de juguete, y una guitarra criolla.

-¿Cómo armaron la lista de temas para “Planeador”?

LS: Para armar la lista lo que hicimos fue ir a la memoria musical que tiene cada uno, porque yo escucho Cerati desde que tengo memoria. Cada uno propuso las canciones, y las fuimos probando en el formato, a ver cuáles funcionaban más, cuales funcionaban menos. Pero fue una propuesta de los dos, o sea, yo venía con una, él se encargó más quizás de la producción, de las máquinas, las secuencias, y todo. Después fue sumarle a eso la guitarra, la voz, pero bueno así se armó la lista.

HS: Habíamos tomado la decisión de que sean canciones más ocultas. Es realmente impresionante lo que compuso Cerati. Así que “Vuelta por el universo” no teníamos dudas, “A merced” no teníamos dudas.

LS: También busqué que podamos adaptar las canciones a mi voz, Cerati tenía una voz muy particular, no es fácil cantar las canciones de Cerati, las melodías, la forma de componer, entonces tenía que encontrar también canciones que yo las pudiera como llevar a mi cantar. La idea no es imitar, es versionar. Eso fue como un punto a tener en cuenta.

-¿Por qué le pusieron “Planeador” al espectáculo?

HS: El espectáculo se llama “Planeador” que es uno de los temas que tocamos de Soda Stereo tiene que ver con eso, con esa parte de Cerati donde de repente se larga a planear la música, y a nosotros nos lleva con él. Siempre como trabajando mucho y experimentando mucho cada una de las versiones. La verdad que hacemos un trabajo de mucha composición de las versiones, por eso no lo llamamos, ni tributo, ni homenaje, sino lo llamamos “Cerati x La Serena”.

La Serena presenta “Planeador (Cerati x La Serena)” en Mr Jones Blues Pub (Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires) el jueves 28 de Noviembre a las 21:30 hs.

Multimedia: Ángel Díaz