Los múltiples sentidos del viaje en una muestra de arte en Fundación Klemm

La Fundación Federico Jorge Klemm inauguró Los artistas y los viajes, una muestra colectiva curada por la doctora en teoría e historia de las artes Graciela Sarti que investiga distintas experiencias de viajes llevadas al territorio del arte argentino contemporáneo.

Los artistas que participan son Ana Gallardo, Luis Fernando Benedit, Matilde Marín, Carlos Ginzburg, Alejandro Schianchi y el Colectivo Estrella del Oriente.

La exposición aborda al viaje desde diferentes miradas vinculadas a vivencias modificadoras que van desde la imaginación romántica y el espíritu aventurero hasta la masificación del turismo como experiencia de consumo o los desplazamientos migratorios forzados.

A través de los viajes el individuo es transformado a partir de la interacción con una cultura que no le es propia. Quien habita un lugar desconocido -o simplemente se traslada hacia un nuevo destino- lleva a cabo un acto con implicancias geográficas, temporales, sensoriales e imaginarias. Descubre y redescubre espacios y sensaciones que hasta entonces le eran ajenas.

La muestra abre con dos obras de Luis Benedit que reflexionan sobre la expedición de Fitz Roy a bordo de la nave Beagle en la que también viajaba Charles Darwin.

“Se trata del viaje de Darwin y la experiencia antropológica”, explica Sarti en diálogo exclusivo con PERFIL.COM.

La reinterpretación que realiza Benedit de los retratos hechos por Fitz Roy.

Durante el segundo viaje del Beagle, Fitz Roy deja en Tierra del Fuego a dos indígenas kawésqar y a un joven yagán que habían sido embarcados en un viaje anterior y llevados a Londres para ser “civilizados”. Un cuarto kawésqar falleció antes de poder regresar a su tierra.

“Se los llevaron a Londres dos años y después los trajeron de nuevo y los dejaron en Tierra del Fuego a ver qué pasaba” dice Sarti.

“Fitz Roy los había retratado vestidos como señoritos ingleses y también como originarios, parecidos a trogloditas, tal como él entendía que eran cuando los embarcaron en Tierra del Fuego. Benedit hace ‘13 retratos fueguinos’, una instalación en que hace la reelaboración de aquellos dibujos del capitán del Beagle”.

"El lugar que ocupan los originarios en la obra de Benedit es el que le dio el diario de navegación del Beagle. Relegado a un segundo plano, detrás del delfín o el calamar".

Por otra parte, en el diario de a bordo apenas se hace referencia a la presencia de los americanos después de varios días de viaje, ya que el interés principal del naturalista y lo que más llamaba su atención eran las especies de animales que descubría durante el viaje.

“En la carbonilla que hace Benedit está la fascinación de Darwin por el delfín, el calamar, las tortugas; el lugar que ocupa el originario es menor porque es menor el interés que despierta en Darwin”, subraya Sarti.

Frente a las obras de Benedit se exponen las obras de Matilde Marín, en cuya obra aparece el viaje como una preocupación constante.

El proyecto Pharus es una serie que rescata la figura del faro en una época en que el GPS ha pasado a ser la herramienta de consulta para llegar a cualquier destino.

El faro, guía por antonomasia del viaje a través del mar, aparece en la estructura básica que se recorta contra el cielo gris austral en la fotografía de Marín “La torre de Ushuaia” tomada en el Canal de Beagle en 2009.

La torre de Ushuaia, de Matilde Marín

Por otra parte, la serie “Cuando divise el humo azul de Ítaca” está realizada en base a recortes de fotografías de humo tomadas de la prensa gráfica por la artista y refiere desde el título al regreso al hogar, aunque para ello tome imágenes que pueden ser de festejos o bien de situaciones de conflicto.

La obra Plaza Tahir muestra la imagen del humo producido durante las manifestaciones, los disturbios y la represión en El Cairo durante las revueltas de la Primavera Árabe de 2011 en Egipto.

“El humo azul de Ítaca ahora no es el humo azul que recibe a Odiseo, sino que es un humo de explosiones, de conflagraciones”, destaca Sarti.

"Cuando viajamos creemos que vimos algo espectacular y lo que vimos es tan desangelado como lo que tenemos acá a la vuelta".

En cuanto a la obra de Carlos Ginzburg, el artista aborda el viaje turístico como una experiencia en la que se mira de manera superficial y se consumen las culturas ajenas en forma rápida y sin llegar a embeberse en ellas.

“Ginzburg trabajó haciendo del viaje una experiencia estética” explica la curadora de la muestra.

Según Ginzburg, viajar es acumular. Un acto de consumo.

“Viajó por cuatro continentes de mochilero, a dedo, para registrar cómo lo que hacemos los turistas es acumular. No viajamos, sino que es un acto de consumo. Acumulamos papeles de caramelos, el ticket del subte y lo que hacemos es sobreponernos a lo que vemos. Creemos que vimos algo espectacular y lo que vimos es tan desangelado como lo que tenemos acá a la vuelta”.

La serie que expone Ginzburg está compuesta por hojas de un diario personal, fotos, páginas de revistas, dibujos, sobres de cartas enviadas a sí mismo y los objetos propios de un viajero.

Ginzburg se envió cartas a sí mismo. "La poesía del viaje no existe".

En el extremo opuesto, el proyecto “Boceto para la construcción de un paisaje - La laguna de Zempoalá”, de Ana Gallardo, es un relato autobiográfico sobre el último viaje de las cenizas de su madre.

Tras haber pasado veinticinco años en un cementerio de Rosario, su cuerpo fue cremado y sus cenizas permanecieron en la casa de quien había sido su esposo.

Un día la artista decidió llevarlas a México, país donde vive, y allí dio inicio un viaje en el que se presentaron situaciones conflictivas en la aduana al ingresar al país y en los cementerios -donde no permitieron que los restos fueran enterrados por no tener papeles legales que avalaran su origen-.

Finalmente, Gallardo y su hermana encontraron en las Lagunas de Zempoalá el lugar indicado para tirar las cenizas.

Detalle de la serie de carbonillas inspiradas en las Lagunas de Zempoalá.

Veinte años después, la artista vuelve a las lagunas junto a su hija y junto a ella cierra ese ciclo de tres generaciones que comenzó con la muerte de su madre, cuando Gallardo tenía apenas siete años.

Una serie de carbonillas inspiradas en las lagunas, fragmentos de paisajes hechos con texturas, luces y sombras, reflexionan sobre el último viaje y el viaje interior.

El colectivo Estrella de Oriente está integrado por Juan Carlos Capurro, Juan “Tata” Cedrón, Marcelo Céspedes, Pedro Roth y Daniel Santoro.

"La ballena" transforma al migrante en una obra de arte para poder circular libremente por el mundo. Un acto irónico del colectivo Estrella de Oriente.

Desde 2009 hasta 2014 trabajaron sobre el proyecto “La Ballena va llena” que toca la problemática de las migraciones desde la comparación del refugiado que es rechazado con la libre circulación de las obras de arte protegidas por la legislación internacional.

“Si hoy hablás de viaje no podés no hablar de las migraciones. Un viaje que nadie quiere, que no es placentero”, explica Sarti.

“Lo que hizo el colectivo Estrella de Oriente es un proyecto que parte de esta idea: ‘La legislación protege a las obras de arte pero no a las personas. Bueno, entonces transformemos a los migrantes en obras de arte’. Así que planificaron un crucero enorme donde los migrantes se transforman en obras de arte”.

“Si hoy hablás de viaje no podés no hablar de las migraciones. Un viaje que nadie quiere, que no es placentero”

La maqueta a escala se exhibe en la muestra y la idea es tan significativa que pone de manifiesto la cruda realidad que deben afrontar quienes tratan de sobrevivir en el Mediterráneo con la ilusión de llegar a la costa europea.

“El migrante, ese negro que se muere en el Mediterráneo, sube al crucero, pasa por el Louvre, pasa por el Prado, sube por el Guggenheim y termina bautizándose en la Fuente de Duchamp. Y entonces se transforma en una obra de arte que puede ser patrimoniada”.

Detalle de "La Ballena va llena".

La obra está acompañada por un video en el que los artistas recurren a grandes fundaciones que apoyan al arte contemporáneo para pedir donaciones y llevar el proyecto a la realidad. Todas las reuniones y las reacciones de incredulidad ante el pedido que, desde luego, no tendrá respuesta, quedaron registradas en el documental.

Finalmente, Alejandro Schianchi utiliza la tecnología digital para trabajar con realidad aumentada.

Por medio de una aplicación para celulares que se descarga luego de escanear un código QR se puede ver en forma virtual la instalación de luz de neón de Lucio Fontana que se exhibe en Milán como si estuviera en la sala de la Fundación Klemm.

Quien habita un lugar desconocido -o simplemente se traslada hacia un nuevo destino- lleva a cabo un acto con implicancias geográficas, temporales, sensoriales e imaginarias

Por otra parte, trabaja sobre el dominio del territorio al ubicar un plano virtual de 65 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho en la llanura pampeana en lo que fuera la estancia Santa María, ubicada entre Chascomús y la Bahía de San Borombón. Se trata del primer alambrado del que se tenga registro en el país.

Para poder observarlo se debe activar la aplicación a la altura del lugar en la ruta 2. Se evidencia así la imposición de un nuevo orden que comenzó a cercar poco a poco la extensión pampeana y, al cercenar el libre derrotero del gaucho por el campo, se constituyó quizás en el primer acto que lo llevó a su paulatina desaparición.

Quienes visiten la muestra Los artistas y los viajes podrán acceder también a las salas donde se expone la colección de la Fundación Klemm, que incluye obras de arte moderno y contemporáneo de reconocidos artistas argentinos e internacionales.

La Fundación Federico Jorge Klemm está en Marcelo T. de Alvear 626, frente a Plaza San Martín y a pocos metros de la calle Florida, en el barrio porteño de Retiro. El horario de visita es de lunes a viernes de 11.00 a 20.00 y el ingreso es libre y gratuito.