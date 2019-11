Patti Smith, cacique portavoz de mensajes de amor, libertad y cuidado del medio ambiente pasó por Argentina

por Silvina Palumbo

La noche del jueves comenzó con Paula Maffia mientras el público esperaba con ansias a la leyenda del punk Patti Smith

Con una gran respuesta de sus seguidores, ovacionada y aplaudida Patti se presentó en el escenario y sus primeros temas fueron “Dancing Barefoot" y "Redondo Beach”. Su banda integrada por el baterista Jay Dee Daugherty, Jack Petruzzelli y Lenny Kaye en guitarra y el bajista Tony Shanahan la acompañaron en los 13 temas y hora y media que duró el concierto.

Las canciones "Pissing in a River", luego con "Because the Night" (dedicada por Patti a Fred "Sonic" Smith, su fallecido marido), y el cover de Neil Young, estremeció al público generando un encuentro íntimo e inolvidable con la artista.

Cerró el show con la clásica “People Have the Power” y en ese momento especial decidió colocarse en su pantalón el emblemático pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. En este último bis subieron al escenario Rip, Jesse Paris Smith (hija de la cantante) y los activistas Tenzin Choegial y Rebecca Foon.

Con un show austero en cuanto a la puesta en escena sin caer en sobreactuaciones ni estereotipo. El mensaje de la artista fue claro y su paso por Argentina contundente. "Usen su voz", insistió la dama al final.