Robert Cray: "La guitarra y los blues marcaron mi camino"

por Felipe Leibovich

Pasaron 20 años de la última vez que Robert Cray visitó la Argentina. Fue durante los años '90 cuando el blues era furor en nuestro país y pasaban por el estadio Obras y los teatros de la calle Corrientes figuras como BB.King, Albert King, Albert Collins, Koko Taylor y Eric Clapton entre otros talentos.



Han pasado dos décadas y aquel furor se transformó -crisis económica mediante- en visitas más esporádicas de grandes artistas del género.

Cray no es un blusero tradicional. Su inclinación por el soul, su estilo para cantar y ejecutar la guitarra lo acercan más al blues moderno algo que los puristas del género rechazan. Pero Robert Cray es un artista con un sonido y una voz propia identificable apenas comienzan a escucharse los primeros acordes de una de sus canciones.

Robert Cray con BB King



En 1980 publicó su primer álbum, Who’s Been Talkin, aunque no alcanzaría la fama hasta la publicación de Strong Persuader en 1986. Ese mismo año grabó junto a Stevie Ray Vaughan y Eric Clapton, Live Ballads In Dallas. Entre sus más de 20 álbumes con mayor éxito se incluyen Some Rainy Morning (1995), Take Your Shoes Off (1999), Time Will Tell (2003), y Twenty (2005). Y ha participado en importantes festivales como Crossroads Guitar Festival o Montreux Jazz Festival.



Tras una ausencia de más de dos décadas, este artista nacido en Georgia, Estados Unidos, regresa con 66 años a la Argentina para realizar un único show el próximo 28 de julio en el Teatro Vorterix. En esta entrevista con Perfil.com, Cray cuenta los detalles de la gira, su admiración por Albert Collins y su pasión por el gospel.

Robert Cray con Stevie Ray Vaughan

Josh Smith, la nueva generación de guitarristas de blues

- Han pasado 20 años desde la última vez que viniste a Argentina. En estas dos décadas ¿qué cambiaste como músico?

- Básicamente, sigo siendo el mismo, pero hay que reconocer que han pasado 20 años y se ha incorporado mucha tecnología. En mi caso no he cambiado mucho, sigo siendo el mismo hombre que ama tocar su guitarra.



- Tu primer héroe de la guitarra fue Albert Collins, con quien grabaste "Showdown". ¿Cómo influyó en tu forma de tocar?

- Albert Collins fue mi primer héroe de guitarra, cuando vi su show por primera vez, estaba marcado para siempre en mi forma de tocar. Luego tuve el honor de grabar con él para Alligatro Records. En ese momento teníamos al mejor Bluesman vivo, podemos nombrar a muchos, Albert King, T Bone Walker, por ejemplo.



-¿Contame cómo fue tu infancia y tu entorno familiar. ¿Cómo decidiste ser músico?

- No estaba en mis planes ser músico y menos dedicarme a la música. Mi infancia fue la de un niño normal en Georgia, mi padre tenía muchos álbumes de Blues, Howlinw Wolf, Muddy Waters, que poco a poco fueron marcando mi gusto musical. Aunque me gustaban muchos cantantes de góspel. Ya había empezado a centrarme en estudiar arquitectura, hasta que la guitarra y los blues marcaron mi destino.



-Grabaste con Stevie Ray Vaughan y Eric Clapton, Live Ballads In Dallas. ¿Cómo recordás esa experiencia?

- Eric Clapton y Stevie son grandes amigos e influencias para mí, fue una experiencia única grabar con ellos. Siempre es importante compartir música con amigos y grandes músicos. Stevie Ray fue un gran impulso en mi carrera y ayudó mucho a los Blues.

Robert Cray con Eric Clapton



- Sos un músico que oscila entre el blues y el soul. ¿Cuáles son los puntos de contacto entre ambos géneros?

-La música negra está totalmente relacionada, tanto el Blues, Soul como Gospel tienen mucho en común. El punto de contacto es expresar lo que sientes y contar tu historia. Personas como Bobby Blue Bland y Little Milton abrieron el panorama y las fusionaron en una. Y cuando hablas de tipos como Johnny Taylor, también debes agregar gospel a esa combinación.



- Una de las características principales del blues es contar historias. A la hora de sentarte a escribir, ¿cuáles son los temas que te gusta narrar?

- Esa es la música, cuenta tu historia, expresa tus experiencias, las cosas que suceden en la vida diaria. Eso es, literalmente, lo que tenemos que hacer, contar nuestra historia.



-Tu sonido de guitarra es muy identificable. Muy pocos músicos lo consiguen. Albert King, Albert Collins o BB King son una referencia en ese sentido. ¿Cuánto tiempo te llevó alcanzar ese sonido y quién te inspiró?

-Tienes que encontrar tu propio sonido, lo que realmente eres. No es fácil, pero una vez que lo encuentras, esa es tu propia voz interior, traducida a la guitarra. No tocar y que suene como los demás, tienes que encontrar tu voz.



-¿Siempre tocaste con guitarras Fender o usas otras marcas?

-Desde el principio supe que el Strato era el sonido y mi propia voz. Por supuesto que disfruto tocando otras guitarras, pero lal Strato soy yo.



-¿Sos de coleccionar instrumentos? ¿Cuántas guitarras tenés y cuál es tu número 1?

-Tengo muchas guitarras, demasiadas para mi gusto, pero no soy un coleccionista de guitarras. No tengo una guitarra N ° 1 porque me gusta el sonido de varias, en la gira siempre tengo varias guitarras.

Robert Cray con Keith Richards y Chuck Berry





-¿Cuando salís de gira qué equipamiento llevás?

-Siempre necesito mi sonido, mi equipo favorito es el Twin Reverb y llevo mi guitarra a mis conciertos para lograr siempre mi sonido.



-¿Cuáles fueron los cantantes que te inspiraron?

-Gente como Archie Brownlee o Five Five Blind Boys of Mississippi. También me gustaba escuchar a Julius Cheeks, de Sensationals Nightingales. Me gustaban todos los que tenían mucha fuerza. Sé que son lo opuesto a mí, pero todavía me encanta escucharlos. Por otro lado, también admiro la forma en que los cantantes de gospel cuentan sus historias.



-¿Cómo será el show que te trae a Argentina y Brasil?

- Voy a tocar canciones de mi último álbum y muchos de mis clásicos. Esperé mucho tiempo para volver a la Argentina. BB King me dijo una vez que el público argentino es muy especial y lo creo.