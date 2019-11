Stella Benvenuto expone obras de arte realizadas con la técnica del bordado

por Marcelo Parajó

Desde el 22 de noviembre se expone en la galería Calvaresi, del barrio de San Telmo, la muestra "Entre el cielo y la tierra", una selección de obras realizadas con la técnica del bordado por la artista Stella Benvenuto.

El conjunto incluye esferas, móviles y siete obras textiles hechas con la intención de estar suspendidas en el espacio y sin contacto con las paredes.

La curadora de la muestra, Ana María Battistozzi, sostiene que "la práctica del bordado -confinada en otros tiempos al ámbito doméstico e identificada con la construcción de femineidad- ha sido recuperada en las últimas décadas como parte de la ruptura de los límites entre baja y alta cultura que impusieron las vanguardias".

Benvenuto tiene un pasado relacionado con la pintura que se inscribe dentro de la tendencia ochentista de recuperar el caballete y que influyó en muchos artistas que protagonizaron la escena local. En aquellos años abordaba el retrato y el paisaje de un modo desenfadado y provocador con imágenes plenas de color y expresividad.

Stella Benvenuto en la muestra Entre el cielo y la tierra. (Foto: María François)

A partir de 2011 decidió, por consejo de un grupo de artistas junto a las cuales participó de una muestra, hacer un salto hacia una nueva técnica artística en base al modelo de algunas de sus obras.

"En 2011 hicimos una muestra de los 90 en la galería Van Riel . Estábamos Cristina Schiavi, Susana Saravia, Elba Bairon, Margarita Ezcurra, Gumier Maier y yo. Estaba caminando por la sala con Susana Saravia y de repente ella vio mi dibujo y me dijo 'esto lo tenés que bordar'. Y yo no sabía. Le hice caso y eso me devolvió la alegría, la vida", señala con visible entusiasmo Benvenuto en diálogo con PERFIL.COM.

Vista de la sala. (Foto: María François)

A partir de ese momento la artista, que nunca había trabajado con agujas, aprendió lo necesario de la técnica para comenzar a producir sus obras que poco a poco fueron creciendo en tamaño y adquiriendo nuevos formatos.

En cuanto a los materiales a utilizar reconoce que le fue de gran ayuda la generosidad de los reconocidos artistas Chiachio & Giannone que le brindaron un asesoramiento desinteresado para distinguir la calidad de hilos y telas.

La muestra incluye telas. La artista plantea despegar sus obras de las paredes y utilizar como soporte "el cielo y la tierra". (Foto: María François)

"Hace unos dos o tres años hice una muestra en la galería Miranda Bosch y cuando colgué las obras contra la pared me dio un ataque, no soportaba la pared. Ahí supe que nunca más iba a hacer algo contra la pared y empecé a hacer estos objetos" recuerda la artista.

Por tal motivo sostiene que en la actualidad el soporte para sus obras son el cielo y la tierra. Sus producciones pueden ser recorridas y vistas desde diferentes perspectivas.

Los móviles están realizados con la técnica del bordado. (Foto: María François)

La muestra incluye una serie de obras en pequeño formato que complementan el conjunto y parecen imágenes planas que sirven de punto de partida para los trabajos espaciales.

Stella Benvenuto nació en Buenos Aires en 1943. Estudió pintura con Michelle Marx -discípula de Emilio Petorutti- y continuó su formación en Italia. A su regreso asistió a los talleres de Carlos Cañás y de Jorge Demirjian.

La muestra "Stella Benvenuto - Entre el cielo y la tierra" se puede visitar hasta fines de febrero de 2020 en Calvaresi Contemporáneo, Defensa 1136, CABA, de lunes a sábado de 12.00 a 18.00 y domingos de 12.00 a 17.00, con entrada libre y gratuita.