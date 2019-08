Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

Lorcan Roche Kelly

El optimismo comercial se disipa, las conversaciones en Italia atraviesan por dificultades y los laboratorios farmacéuticos enfrentan demandas por la crisis de los opioides. Estas son algunas de las cosas sobre las cuales los mercados hablarán hoy.

Se disipan las esperanzas comerciales

Los mercados aún están a la merced de los caprichos de las últimas amenazas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El repunte de ayer estuvo impulsado por el optimismo que generaron los comentarios que hizo el presidente en la cumbre del G7, donde dijo que China hizo un llamado a buscar un acuerdo. Esa esperanza se desvanece hoy, debido a que cada vez hay menos claridad sobre si realmente China hizo este llamado durante el fin de semana. El único acuerdo que parecía seguro quedó en entredicho, luego de que Japón insistiera en que quería que EE.UU. pusiera fin a la amenaza de nuevos aranceles sobre los autos antes de finalizar un acuerdo.

Conversaciones atraviesan por dificultades

Esta mañana aumentaba el riesgo de elecciones anticipadas en Italia debido a que las conversaciones entre el grupo anti-establishment Movimiento Cinco Estrellas y el centroizquierdista Partido Demócrata no parecen estar prosperando. Ambas partes tienen plazo hasta mañana por la noche para mostrar al presidente del país, Sergio Mattarella, que cuentan con una sólida mayoría parlamentaria y que han acordado un programa para el gobierno durante los próximos cuatro años. También en Europa, la segunda lectura del PIB alemán del segundo trimestre mostró que un colapso en las exportaciones está afectando la economía del país lo suficiente para llevarla al borde de la recesión.

Indemnización por opioides

Las acciones de Johnson & Johnson subieron hasta 5,4% inmediatamente después de que un juez de Oklahoma ordenara una indemnización considerablemente menor de lo que temían los inversionistas por la crisis que enfrenta la compañía por los opioides. Si bien el estado obtuvo solo US$572 millones de los US$17.500 millones que había solicitado como indemnización por daños y perjuicios de la compañía por engañar a los médicos para que recetaran excesivamente sus medicamentos basados en opioides, el caso se ganó sentando un precedente para los laboratorios farmacéuticos en todo el país que enfrentan miles de millones de dólares en demandas. Las acciones de Johnson & Johnson cedieron gran parte de sus avances previos para negociarse con un alza de 1,9% en las transacciones previas a la apertura del mercado.

Mercados al alza

El índice MSCI Asia Pacific subió 0,5%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,8%; el indicador cerró muy por debajo de sus máximos de la sesión debido a que el optimismo comercial se disipó. En Europa, el índice Stoxx 600 subía 0,1% a las 5:50 a.m., hora de Nueva York, debido a que los inversionistas mantenían la cautela a la espera de los próximos acontecimientos entre China y EE.UU. Los futuros del S&P 500 mostraban escasa variación en la apertura, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 1,506% y el oro registraba un leve avance.

Próximamente ...

A las 9:00 a.m., se espera que el índice de precios de viviendas de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA, por su sigla en inglés) de junio muestre un crecimiento de 0,2% frente al mes anterior. La confianza de los consumidores y el índice del sector manufacturero de la Fed de Richmond se darán a conocer a las 10:00 a.m. El Departamento del Tesoro venderá US$40.000 millones en pagarés a dos años a la 1:00 p.m. Hewlett Packard Enterprise Co. y Bank of Nova Scotia se encuentran entre las empresas que informarán sus resultados hoy.