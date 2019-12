Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

Lorcan Roche Kelly

Es día del PMI, China recibe un impulso doble y los mercados están atentos a la liquidez. A continuación, algunas de las cosas de las que hablan hoy los mercados.

Debilidad de fábricas

Hay más debilidad en el sector manufacturero europeo, según los índices de los directores de compras. En Alemania, la caída de la fabricación se agravó nuevamente, con una caída inesperada de la producción a 43,4 en diciembre. Una lectura similar para Francia cayó a 50,3, muy por debajo de los pronósticos. En el Reino Unido, el impulso industrial disminuyó al nivel más bajo en más de siete años en 47,4. Los datos de PMI para la economía de Estados Unidos se publicarán a las 9:45 a.m., hora de Nueva York, esta mañana.

Mejora de las perspectivas

Si bien las perspectivas económicas para Europa pueden estar bajo presión, las cosas están mejorando en China. La suspensión indefinida de los nuevos aranceles que debían entrar en vigor ayer elimina un importante factor de riesgo para la segunda mayor economía del mundo. También parece que los temores de una rápida desaceleración del crecimiento en China podrían haber sido exagerados. Los datos del lunes mostraron que tanto la producción industrial como las ventas minoristas en noviembre fueron mucho más fuertes de lo esperado.

Gran día para las repo

Hoy vemos una repetición de las circunstancias que muchos han culpado por la explosión del mercado repo en septiembre: una liquidación de la subasta del Tesoro de mediados de mes y pagos trimestrales de impuestos corporativos. Desde los eventos de septiembre, la Reserva Federal ha estado ocupada ofreciendo liquidez al mercado, y hoy no es diferente, con una oferta a 32 días de US$50.000 millones y una operación a un día de US$120.000 millones. Una suscripción excesiva a la operación de 32 días puede indicar una fuerte demanda continua de liquidez hasta finales de año.

Mercados en alza

Los mercados bursátiles continúan reaccionando al acuerdo comercial de primera fase entre Estados Unidos y China. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó menos de 0,1%, mientras que el Topix de Japón terminó una sesión tranquila con una caída del 0,2%. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 1,0% a las 5:50 a.m., y el indicador alcanzaba otro récord por el avance de las mineras y la banca. Los futuros S&P 500 apuntaban a un avance al inicio de la jornada, el rendimiento del Tesoro a 10 años era de 1,842% y el oro avanzaba ligeramente.

También hoy...

La datos de fabricación de Empire para diciembre se publican a las 8:30 a.m., y los de PMI a las 9:45 a.m. El Tesoro subasta US$78.000 millones en letras T a las 11:30 a.m. Los datos de flujo TIC se conocerán a las 4 p.m. mientras que el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, habla esta noche. También hoy, el Banco de Inglaterra publica su nuevo informe de estabilidad financiera a las 12:00 p.m., y el gobernador Mark Carney celebra una conferencia de prensa 30 minutos después.