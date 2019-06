Acciones anotan mejor semana del año, posible rescate de la Fed

Rita Nazareth y Vildana Hajric

Las acciones de EE.UU. se recuperaron por cuarto día después de que débiles datos de empleos se sumaran a las apuestas de que la Fed reducirá las tasas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar cayeron.

El índice S&P 500 tuvo su mejor semana desde noviembre gracias a las especulaciones de que la Fed reforzará la economía, ya que un informe mostró que las empresas incorporaron la menor cantidad de trabajadores en tres meses y las ganancias salariales se enfriaron. Las acciones tecnológicas lideraron el avance en los valores de renta variable, mientras los bancos cayeron. El rendimiento del bono a 10 años extendió su caída semanal. El peso subió después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera que hay una "buena probabilidad" de que su país llegue a un acuerdo para evitar la imposición de aranceles comerciales a México.

Los operadores comerciales han incrementado enérgicamente las apuestas de que la Fed recortará las tasas, tras una serie de informes débiles sobre ventas minoristas, pedidos de fábricas y compras de viviendas, lo que indica que la economía más grande del mundo se está desacelerando. A principios de semana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que está abierto a relajar la política monetaria en medio de la tensión comercial.

"Los días del rescate de la Fed están de regreso, con inversionistas que consideran los malos datos económicos como una buena noticia para las acciones", dijo Chris Gaffney, presidente de mercados mundiales de TIAA Bank. “Los números no fueron necesariamente negativos como para forzar a que el Comité Federal de Mercado Abierto adopte medidas a fines de este mes. Sin embargo, espero que el presidente Powell siga transmitiendo un tono más moderado. Las posibilidades de un recorte de tasas para fin de año han aumentado”.

En el frente comercial, la administración Trump dijo que algunos productos chinos exportados a EE.UU. no estarán sujetos a un incremento arancelario hasta el 15 de junio. El yuan en el exterior cayó a su nivel más débil desde noviembre antes de reducir las pérdidas, mientras que el gobernador del banco central de China dijo que hay un "tremendo" espacio para ajustar la política monetaria si la guerra comercial se profundiza.

En cuanto a noticias empresariales, Microsoft Corp. volvió a subir por encima del codiciado US$1 billón en valor de mercado en medio de un repunte más amplio en las acciones de tecnología. Beyond Meat Inc. alcanzó un récord luego de que el pronóstico de ventas del fabricante de carne vegetal superara las estimaciones. El minorista de moda online Revolve Group Inc. se disparó en su debut comercial luego de recaudar US$212 millones en una OPI.