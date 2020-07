Acreedores de Latam Airlines critican financiamiento por quiebra

Jeremy Hill

Los mayores accionistas de Latam Airline Group SA ofrecieron US$900 millones en nuevo financiamiento. Los acreedores de la compañía no lo tolerarán.

La compañía aérea está intentando obtener una aprobación judicial para un préstamo de US$900 millones de Qatar Airways y la familia chilena Cueto, lo que permitiría el reembolso en efectivo o nuevas acciones. Acreedores como Knighthead Capital Management no están de acuerdo y argumentan en documentos judiciales que accionistas “con información confidencial” no pueden tener acceso a este tipo de acuerdo privilegiado en virtud de la ley de quiebras de Estados Unidos.

Latam y sus afiliadas “han sido cegadas por el deseo de calmar a sus accionistas controladores”, escribió Knighthead, uno de los mayores acreedores de la compañía, en una objeción al financiamiento. “Los deudores están atando sus propias manos para calmar a los prestamistas internos, permitiendo a los accionistas determinar el camino para salir del Capítulo 11 y garantizándoles compensaciones cuando aún se desconoce el camino para los acreedores”.

En virtud de la ley de quiebra de EE.UU., el plan de una compañía para pagar a los acreedores debe enfrentar un riguroso escrutinio judicial, y los accionistas son los últimos en la línea de pago. Los acreedores de Latam argumentan que el préstamo por quiebra ignora esas dos reglas porque pagaría a los accionistas antes que a los titulares de deuda y bloquearía prematuramente los términos de un plan de salida de la quiebra.

Los acreedores también argumentan que el préstamo es injusto ya que no se permitió la participación de titulares de deuda, y que Latam obstaculizó los esfuerzos para presentar un paquete de financiamiento diferente.

Un portavoz de la compañía dijo en un correo electrónico que Latam está en total desacuerdo con las afirmaciones sobre la forma en que obtuvo el préstamo por quiebra. Y agregó que Latam agradece el interés y la muestra de confianza de los principales accionistas que han facilitado y suscitado un mayor interés, lo que queda en evidencia con el competitivo y exitoso proceso que realizaron.

Los US$900 millones en cuestión son solo una porción del propuesto financiamiento de quiebra de Latam; la compañía informó la semana pasada que había obtenido US$1.300 millones adicionales de compromisos de Oaktree Capital Management. Pero el préstamo de los accionistas, que se realizó antes de que Latam se acogiera a protección bajo el Capítulo 11, fue un primer paso necesario para lograr financiamiento adicional, señaló el vocero.

Además de Knighthead, Scotiabank Chile y un grupo de acreedores que incluye a DoubleLine Capital LP también se oponen a la financiación, según documentos judiciales. Scotiabank dijo que está preocupado por la función de conversión de capital del préstamo, ya que brinda a los accionistas actuales una oportunidad para adquirir una importante participación de capital en los deudores reorganizados con un fuerte descuento, según los documentos judiciales del banco.

El caso es Latam Airlines Group SA, 20-11254, U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (Manhattan)