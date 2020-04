Acuerdo Apple-Amazon Prime Video: un punto de inflexión: T. Kim

Tae Kim

Lo que alguna vez fue sagrado, ya no lo es. Apple Inc. parece haber dado su brazo a torcer.

El miércoles por la tarde, Bloomberg News informó que Apple flexibilizó sus reglas que exigen un recorte de 30% para los contenidos que se venden dentro de las aplicaciones de video en su plataforma iOS. El gigante de la tecnología dijo que su programa permite a los proveedores de "videos de suscripción premium" la posibilidad de cobrar a los consumidores directamente utilizando sus propios sistemas de pago sin pagar una comisión a Apple.

Para los clientes de Amazon.com Inc., que comenzaron a aprovechar el cambio el miércoles, significa que los suscriptores de Amazon Prime Video en Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania ahora pueden comprar o alquilar contenido de video utilizando la aplicación de la empresa de comercio electrónico en las plataformas de Apple. Antes, Amazon.com Inc. solo permitía compras de video fuera del ecosistema de Apple, como su sitio web. Canal+, propiedad de Vivendi SA, y Altice One, de Altice USA Inc., ya se había unido al programa de Apple en los últimos años.

Apenas el año pasado, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo a CBS News que la compañía no tenía una posición dominante en ningún mercado. Pero los analistas han dicho que es posible que la App Store de Apple sea la única empresa que en realidad tiene un poder excesivo sobre los desarrolladores, debido a la gran comisión que podía exigir a cambio de permitir que sus aplicaciones, compras en aplicaciones y suscripciones se vendieran en sus plataformas. (La tarifa de suscripción de 30% se reduce a 15% después del primer año).

La estructura de altas comisiones de la App Store de Apple ha sido irritante para muchas empresas. En 2019, la compañía de streaming de música Spotify Technology SA presentó una queja contra Apple ante la Comisión Europea, mientras que el director ejecutivo de Epic Games Inc., Tim Sweeney, cuya compañía desarrolló Fortnite, ha criticado constantemente la estructura de comisiones de Apple por considerar que no tiene justificación. En 2018, Netflix Inc. incluso dejó de utilizar totalmente el sistema de pago de Apple para evitar la tarifa.

¿Por qué Apple cambió de opinión? Quizás es una táctica para evitar más presión de los reguladores. Cualquiera sea la razón, una vez que se da el primer paso hacia tarifas más bajas, ya no hay vuelta atrás.

Es solo cuestión de tiempo antes de que otras compañías como Netflix, Spotify y muchas otras soliciten mejores términos también. Las tarifas más bajas de intermediación también pueden ser positivas para los consumidores si también conducen a precios más bajos.