Aerolíneas de EEUU gastaron flujo de caja en recompras: gráfico

Brandon Kochkodin

Las principales aerolíneas estadounidenses emplearon el 96% del flujo de caja libre durante los diez últimos años en la recompra de acciones propias. American Airlines Group Inc., que no se muestra en el gráfico pero se incluye en las cifras generales, lideró el grupo, con un flujo de caja libre acumulado negativo durante la década, ya que recompró acciones propias por más de US$12.500 millones. United Airlines Holdings Inc. utilizó el 80% de su flujo de caja libre en recompras, mientras que el índice S&P 500 en su conjunto asignó alrededor del 50% a tal efecto. A medida que la industria se tambalea por el impacto de la pandemia del coronavirus, los líderes corporativos buscan ayuda para aliviar la carga.