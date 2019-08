África quiere un acuerdo comercial con Estados Unidos y el país aspira a más

Estados Unidos y África tienen puntos de vista distintos sobre su futura relación comercial después de que venza un acuerdo de acceso preferencial en 2025.

El subsecretario de Estado para Asuntos Africanos, Tibor Nagy, dijo en una entrevista el domingo que su país favorece los acuerdos comerciales bilaterales con las naciones africanas. Un día después, el comisionado de Comercio e Industria de la Unión Africana (UA), Albert Muchanga, señaló que la UA favorece un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos para reemplazar la Ley de Crecimiento y Oportunidades de África (AGOA, de sus siglas en inglés).

"Para reemplazar la AGOA nos gustaría ver un acuerdo entre toda África y Estados Unidos", dijo Muchanga en una entrevista en el foro en Abidján, la capital comercial de Costa de Marfil. África debería negociar con "una sola voz" para un nuevo pacto comercial después de 2025, señaló.

