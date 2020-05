Alphabet dice adiós a proyecto de ciudad inteligente en Toronto

Gerrit De Vynck y Natalie Wong

El ambicioso sueño de Alphabet Inc. de crear una ciudad del futuro en el paseo marítimo de Toronto ha terminado. Millones de dólares y años de promoción del plan no fueron suficientes, y la unidad de planificación urbana del gigante tecnológico, Sidewalk Labs, cerró oficialmente el proyecto el jueves.La razón que se dio fue el impacto de la pandemia de coronavirus en los precios inmobiliarios. Sin la capacidad de vender espacios de oficinas y viviendas de manera rentable, el proyecto no era viable, manifestó el responsable de Sidewalk Labs, Dan Doctoroff, en una entrada de blog.Pero incluso antes de que el virus se propagara por el mundo, las ambiciones de Sidewalk en Toronto se habían reducido significativamente. Años de oposición de activistas de la privacidad y profesionales de la planificación urbana, así como el rechazo de destacados miembros de la industria tecnológica de Canadá, relegaron a Alphabet a un terreno de algo menos de cinco hectáreas que esencialmente solo tendría espacio para unos cuantos edificios residenciales y comerciales.

El fracaso de Sidewalk Labs pone de manifiesto hasta qué punto la aceptación de grandes compañías tecnológicas y su influencia sobre nuestras vidas ha cambiado en los últimos años. Si una empresa como Alphabet, con su talento y recursos, no puede llevar a cabo tal proyecto, no está claro que alguien pueda hacerlo.

“Me gustaría pensar que esta es la derrota de la ciudad privada”, dijo Greg Lindsay, de NewCities, un grupo de expertos en políticas urbanas y académico invitado en la escuela de políticas de transporte de NYU.

La privacidad y el control sobre los datos digitales son una preocupación más extendida que hace solo dos o tres años. Las ideas que inicialmente parecían futuristas y emocionantes para muchos ahora son cuestionadas, y los políticos de todo el mundo tienen más probabilidades de obtener apoyo para atacar a compañías como Google, Facebook Inc. y Amazon.com Inc. que para abrazarlas.

El proyecto de Sidewalk Labs en Toronto se anunció en 2017, después de que los funcionarios canadienses presentaron una solicitud a empresas privadas para ayudar a desarrollar una gran franja de la antigua línea de costa industrial de la ciudad que había permanecido inactiva durante años. En uno de los mercados inmobiliarios más populares del mundo, el proyecto era potencialmente lucrativo.

El plan era ambicioso, con aceras con calefacción, triturador de basura subterráneo y edificios altos de madera. Sensores controlarían la zona, alimentando datos a computadoras con IA que manejarían los sistemas de aguas pluviales y dirigirían el tráfico directo. Sidewalk invirtió más de US$50 millones en el proyecto, incluida la apertura de una oficina de 30 personas. La compañía dijo que mantendrá una oficina en Toronto que permanecerá abierta y reasignará personal a otros proyectos.