Amazon se asocia con aplicación móvil china para Black Friday

Zheping Huang

Amazon.com Inc. confía en una aplicación de móvil conocida por sus ofertas baratas para atraer a consumidores chinos durante la ola de compras del “viernes negro” o Black Friday, en una asociación que se ampliará hasta finales de año.

La división internacional del gigante del comercio electrónico estadounidense acaba de abrir un escaparate en Pinduoduo Inc., tercer minorista digital de China después de Alibaba Group Holding Ltd. y JD.com Inc.

A partir del 28 de noviembre, la campaña de ventas de tres días ofrecerá a los consumidores chinos una serie de productos internacionales, desde leche de fórmula para bebés australiana hasta relojes de lujo y consolas Nintendo Switch.

PDD y Amazon dijeron que su asociación continuaría hasta finales de diciembre. En un comunicado, Amazon dijo que su tienda en PDD proporcionará alrededor de 1.000 productos de marca extranjera.

En julio, Amazon cerró su negocio en el mercado chino en otro ejemplo de cómo las tecnológicas de Estados Unidos están teniendo dificultades para competir con sus rivales nacionales en China. La compañía aún dirige negocios que incluyen libros electrónicos Kindle y operaciones internacionales en el país. Kindle tiene tiendas en Tmall, JD y PDD.

Los compradores chinos están acostumbrados a derrochar durante los festivales de compras creados por los gigantes minoristas locales, pero también buscan productos extranjeros en oferta durante el Black Friday. Con la asociación, Amazon podrá acceder a los 500 millones de compradores activos anuales de la adictiva aplicación de PDD.

El acuerdo se produce justo después de la promoción del Día del Soltero, de Alibaba, el 11 de noviembre, que ha superado el Black Friday para convertirse en el mayor evento de compras del mundo. Alibaba registró un récord de compras de US$38.000 millones durante el maratón de 24 horas de este año. JD y PDD también introdujeron campañas similares en esa fecha.