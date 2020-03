Aprobación de López Obrador cae en encuestas ante violencia desenfrenada

Nacha Cattan

El respaldo al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se vio afectado en dos encuestas de opinión nacionales cuando los encuestados expresaron su preocupación por la violencia sin control en el país.

El índice de aprobación de López Obrador cayó a 59% en febrero frente al 68% en diciembre, según una encuesta del periódico Reforma publicada el lunes. Mientras tanto, una encuesta publicada un día antes lo colocó en 62% en febrero, por debajo del 67% en noviembre.

Si bien sus niveles de apoyo populares se mantuvieron intactos el año pasado desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, AMLO, como se conoce al presidente, está comenzando a sentir el impacto de un número récord de homicidios y una economía estancada. Los asesinatos alcanzaron su nivel más alto el año pasado, mientras que la economía se contrajo 0,1%, el peor desempeño desde la recesión de 2009.

En la encuesta de Reforma, el 57% de los encuestados dijo que la violencia se está incrementando, mientras el 74% dijo que está aumentando contra las mujeres. La encuesta de Buendía y Laredo muestra que la seguridad es el área más débil de AMLO.

Las protestas contra la violencia de género, incluida una en la que los manifestantes pintaron grafitis en el Palacio Nacional, han puesto a AMLO a la defensiva. El mandatario dice que las administraciones pasadas son responsables del problema, comentarios que solo han suscitado críticas y llamados para que tome medidas contra el aumento de los asesinatos de mujeres.

"El día en que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a ir", dijo el presidente cuando se le preguntó sobre la disminución del apoyo en su conferencia de prensa diaria el lunes.

En la encuesta de Reforma, hay un poco más de encuestados que ven que la economía mejora en vez de empeorar, con un 33% frente al 31%. La misma encuesta muestra que el 67% considera que el presidente es simpático.

El sondeo de Reforma consultó la opinión de 1.200 personas entre el 25 y el 29 de febrero y tiene un margen de error cercano a 4,3 puntos porcentuales. La encuesta de Buendía y Laredo consultó la opinión de 1.000 personas entre el 20 y el 26 de febrero y tiene un margen de error de 3,53 puntos porcentuales.