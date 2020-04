Renegociación de la Deuda: avanzan las "calls" del Gobierno con BlackRock y Ashmore

Pablo González y Ignacio Olivera Doll

Argentina y la provincia de Buenos Aires comenzarán a organizar reuniones virtuales con inversores institucionales esta semana a medida que continúan el proceso de reestructuración de una deuda de más de US$76.000 millones, según personas familiarizadas con el plan.

El Gobierno nacional recurrirá a unas 20 instituciones y fondos, entre ellos BlackRock, Ashmore y Fintech, de David Martínez, para presentar su oferta de reestructuración de una deuda de US$69.000 millones, dijeron las personas que pidieron que no se revelara su identidad porque el plan aún no es público.

El objetivo principal de las reuniones será conocer la opinión de los inversores sobre la oferta formal. No se llevarán a cabo negociaciones.

Buenos Aires tiene previsto llamar a sus propios tenedores de bonos el miércoles o jueves para proceder con una gira similar a fin de reestructurar un volumen de obligaciones de al menos US$7.000 millones, dijeron las personas.

Si bien ambas administraciones han dicho a sus asesores financieros, entre ellos Bank of America Corp., HSBC Holdings Plc, Citigroup Inc. y LazardLtd., que no habrá incentivos, la situación podría cambiar si las posiciones entre las ofertas y las demandas de los inversores se acercan después del 8 de mayo.

Los portavoces del ministro argentino y de la provincia de Buenos Aires rehusaron hacer comentarios.