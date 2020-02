Arm presenta chips para IA en dispositivos, no en la nube

Ian King

Arm Ltd., de Softbank Group Corp., presentó nuevos diseños de chips que pueden manejar más tareas de inteligencia artificial en los dispositivos móviles, lo que reduce la dependencia de grandes centros de datos remotos.El Cortex-M55 y el Ethos-U55 brindan reconocimiento de voz, detección de gestos y otras capacidades de inteligencia artificial a chips pequeños y energéticamente eficientes que a menudo se venden por menos de un dólar, según Dipti Vachani, jefa de negocios automotrices e Internet de las cosas. El M55 es una actualización de un diseño que ya está en dispositivos como los altavoces inteligentes Echo de Amazon.com Inc., según Arm.La mayoría del trabajo de inteligencia artificial se realiza en centros de datos, con información que fluye de un lado a otro entre servidores potentes y dispositivos móviles a través de Internet. Esto ralentiza los tiempos de reacción y plantea el riesgo de exponer información confidencial de los usuarios. Los últimos diseños de Arm harán más de estas tareas en los dispositivos, reduciendo la dependencia de la nube, asegura.

“Si quieres que algo decida si puede o no dejar caer una caja de 300 libras, quieres que esa decisión se tome en tiempo real”, agrega Vachani. “Y es una cuestión de privacidad: es posible que no quiera que esos datos se salgan de mi control”.

Los chips más capaces que aún son baratos y eficientes deberían estimular la creación de nuevos dispositivos, dice. Podría haber auriculares inalámbricos que controlen su salud, un bastón para personas con discapacidad visual que tenga una cámara y reconocimiento de imagen y la capacidad de hablar con su propietario o un robot que reconozca voces y gestos. Los diseños también ayudarán a reducir el costo de mover muchos datos a través de Internet, según Vachani.

Arm, una unidad con sede en Reino Unido de la japonesa Softbank Group Corp., otorga licencias de tecnología y diseños que ayudan a funcionar a la mayoría de los teléfonos inteligentes. Entre los clientes se incluyen Apple Inc., Samsung Electronics Co. y Qualcomm Inc.