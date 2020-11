Donald Trump no cede ante la victoria de Joe Biden

Jennifer Jacobs y Jordan Fabian

Los esfuerzos de la Casa Blanca para bloquear la victoria de Joe Biden siguen en aumento, no obstante algunos asesores de Donald Trump, han instado al presidente a presentar demandas legales específicas.



No hay señales de Trump de que se está preparando para ceder. Su yerno y asesor principal, Jared Kushner, recomendó al presidente que solicite a los tribunales que garanticen la transparencia en torno a los recuentos en curso de papeletas en varios estados en disputa.



La victoria de Biden fue declarada el sábado, poco antes del mediodía, hora de Nueva York, por Associated Press y las cadenas de televisión, después de que el liderazgo del ex vicepresidente en Pensilvania se ampliara. Muchos líderes extranjeros, enviaron misivas de felicitación al presidente electo. Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, quienes pronunciaron discursos de victoria el sábado por la noche. También lo hizo el ex presidente George W. Bush,



​Hay conciencia entre los ayudantes de Trump de que la elección ya está decidida

Bush dijo que Trump “tiene el derecho de solicitar recuentos y presentar demandas legales”, pero agregó que “el pueblo estadounidense puede co

No obstante, el equipo del presidente planea tomar medidas legales adicionales a partir de este lunes..nfiar en que esta elección fue fundamentalmente justa, se mantendrá su integridad y su resultado es claro”.

Trump se reunió el sábado en la Casa Blanca con : David Bossie, un agente político republicano que supervisa la lucha legal; el abogado Erico Herschmann; el gerente de campaña, Bill Stepien, y los principales asesores políticos, Justin Clark y Jason Miller. El presidente tuiteó el sábado que ganó las elecciones “por mucho”.