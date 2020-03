Berkshire Hathaway niega cualquier inversión en brasileña IRB

Katherine Chiglinsky y Vinicius Andrade

Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, desmintió información publicada en un medio de comunicación que señala que tendría una participación en IRB Brasil Resseguros SA.

“Berkshire Hathaway Inc. no es actualmente accionista de IRB, nunca ha sido accionista de IRB y no tiene intención de ser accionista de IRB”, indicó Berkshire el martes en un comunicado.

IRB había estado en la mira del vendedor en corto Squadra Investments, que alegó que la reaseguradora brasileña incluía casos extraordinarios en sus cifras de ingresos antes de impuestos recurrentes. IRB respondió, acusando al administrador de activos de manipular el precio de las acciones.

El periódico local O Estado de S. Paulo informó el mes pasado que Berkshire tenía una participación en la compañía y que aumentaría su propiedad, afirmación que Berkshire negó el martes.

“En la prensa brasileña se ha dicho recientemente que Berkshire Hathaway Inc. es accionista de IRB Brasil Re”, sostuvo Berkshire en el comunicado. “Esa información es incorrecta”.