Bombay quedó paralizada por las lluvias más fuertes en más de diez años

Anurag Kotoky y Pratik Parija

El aguacero más intenso desde 2005 ha inundado Bombay, retrasando trenes y aviones y obligando a las autoridades de la ciudad a declarar una jornada no laboral. Los vuelos a la ciudad de la India se retrasaron, desviaron o cancelaron después de que un avión Boeing Co. 737 operado por SpiceJet Ltd. se saliera de la pista en medio de fuertes lluvias. Las precipitaciones en las últimas 24 horas fueron las segundas más fuertes de las que se tienen récord, dijo K.S. Hosalikar, director general adjunto del centro de Bombay del Departamento Meteorológico de India.

"Es muy peligroso salir", aseguró Mahesh Palawat, vicepresidente de meteorología y cambio climático de Skymet, en un mensaje de Twitter. "Nada es más importante que su seguridad", recalcó. Los trastornos como consecuencia de las lluvias estacionales, que también afectaron a los servicios de trenes, son frecuentes en Bombay conforme las autoridades de la megaciudad de 18 millones de habitantes se enfrentan a una infraestructura en mal estado.

Dieciséis personas murieron en un barrio del extrarradio de la ciudad por el colapso de un muro, según NDTV. Las dificultades de la ciudad ponen de relieve la necesidad de primer ministro Narendra Modi de acelerar los US$1,44 billones que su partido prometió gastar en la construcción de carreteras, ferrocarriles y otras infraestructuras en la tercera mayor economía de Asia.

Al menos 54 vuelos fueron desviados desde el incidente del SpiceJet a última hora del lunes, dijo una portavoz del aeropuerto. Otros 52 vuelos desde y hacia el segundo aeropuerto más transitado de la India se cancelaron el martes por la mañana. Vistara, la filial india de Singapore Airlines Ltd., canceló al menos 10 vuelos y el líder del mercado, IndiGo y SpiceJet, advirtió de retrasos y desviaciones en Bombay, sede de las dos mayores bolsas de valores del país y del banco central.

Según la línea de ayuda para el monzón del ayuntamiento, cerca de 1.000 personas fueron evacuadas de una zona cuando un río comenzó a desbordarse. La estación meteorológica Santacruz de la ciudad registró 35 centímetros de lluvia en 24 horas hasta las 8:30 a.m. del martes, el mayor nivel desde 2005, dijo Hosalikar. Las lluvias continuarán durante las próximas 24 horas, señaló.

En tanto, en la Bolsa Nacional de Valores la negociación era aproximadamente un 4% más que la media de 30 días a ese momento del día para las empresas del índice NSE 50 Nifty, según los datos compilados por Bloomberg. Los volúmenes en el mercado de renta fija del país eran bajos, según los operadores.

"Los volúmenes han sido bajos, por lo que deduzco que la asistencia a la oficina también puede ser baja", dijo Naveen Singh, jefe de operaciones de renta fija de la casa de corretaje ICICI Securities Primary Dealership. El rendimiento de los bonos de referencia a 10 años caía dos puntos básicos, hasta el 6,86% el martes. El índice de referencia de Bombay S&P BSE Sensex retrocedía un 0,3% a las 11:25 a.m. mientras que la rupia registraba pocos cambios a 68,98 frente al dólar.