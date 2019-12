Bonos argentinos suben tras la asunción de Alberto Fernández

Daniel Cancel y Scott Squires

Parecía que esta semana tenía el potencial de quebrar a los inversores argentinos. Un presidente de izquierda que obtuvo una rotunda victoria en las urnas juraba después de dejar en claro que tiene la intención de reestructurar la deuda del gobierno. Las expectativas eran altas, ya que los operadores quisieron escuchar de su gabinete y evaluar cuán combativo sería su discurso de inauguración.

Al final, el nuevo presidente argentino, Alberto Fernández, prácticamente no dijo nada digno de mencionar para los inversores, y su nombramiento del académico Martín Guzmán como su ministro de Economía fue considerado un acto razonable, por no decir genial. Los ansiosos inversores de bonos realmente no parecieron obtener mucha información para seguir adelante.

Sin embargo, curiosamente, los bonos denominados en dólares de Argentina se dispararon de todos modos, con un retorno de 8,1% en los primeros cuatro días de esta semana, casi 10 veces el promedio de los bonos de los países en desarrollo, según datos compilados por JPMorgan Chase & Co. Otros valores del país también avanzaron: los bonos de la provincia de Buenos Aires con vencimiento en 2021 subieron 6,2% incluso pese a que su nuevo gobernador dijo a los inversores que la provincia no tenía suficiente dinero para pagar deuda y salarios durante el próximo mes.

Lo mejor que se puede descifrar es que los operadores parecían consolarse con las vagas garantías de Fernández de que quiere pagar a los tenedores de bonos, pero por ahora debe priorizar apuntalar la economía. También les gustó la promesa de Guzmán de comenzar pronto las negociaciones con los acreedores.

Siobhan Morden, directora de estrategia de renta fija para América Latina de Amherst Pierpont Securities, estaba entre los analistas que quedaron un poco desconcertados por la medida. La experta tiene la teoría de que el mercado se empinó principalmente porque Fernández no se mostró como alguien que se prepara para la batalla. Dado que los precios de los activos argentinos ya están tan reducidos -los títulos soberanos se negocian por debajo de 50 centavos de dólar-, los inversores ven cierto margen para obtener ganancias en una apuesta por que la reestructuración realmente pueda ser tan amigable como sugiere el gobierno.

“Los inversores quieren tener esperanzas”, dijo Morden en una entrevista. “En estos niveles, solo quieren una ganancia de capital, especialmente después de las pérdidas que sufrieron, y especialmente a medida que se acercan a un nuevo balance en un nuevo año”.

El gobierno federal tiene una montaña de pagos que vencen antes de fin de año, lo que será una seria prueba sobre la estrategia que los funcionarios planean llevar a cabo para evitar un incumplimiento y tratar de renegociar rápidamente las obligaciones. Pero los inversores también tienen la sensación de que es posible que el gobierno entrante, que asumió la presidencia el martes, no haya pasado mucho tiempo ideando una estrategia de deuda antes de tomar juramento.

Sin duda, los avances en los bonos argentinos se ponderan respecto de los niveles ya reducidos, y quien haya tenido las notas desde el comienzo del año ha sufrido pérdidas superiores a 30%. Los bonos que vencen en 2021 y cotizan a 49 centavos por dólar todavía implican una próxima reestructuración bastante difícil para los inversores.