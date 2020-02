Boris Johnson acomete reorganización de gabinete de ministros

Thomas Penny y Alex Morales

Boris Johnson ha destituido a la ministra de negocios, Andrea Leadsom, en una reorganización de su Administración tras la separación del Reino Unido de la Unión Europea. El ministro de Irlanda del Norte, Julian Smith, y la ministra de Vivienda, Esther McVey, también han confirmado sus destituciones.

Otros se han reunido con el primer ministro en la oficina en el Parlamento, donde se esperaba que efectuasen las destituciones antes de que se anuncien nombramientos en su oficina de Downing Street más tarde.

Avances importantes:

Se espera que la ministra de asuntos digitales Nicky Morgan deje el gabinete, al igual que el fiscal general Geoffrey Cox

También se espera que el ministro de Economía, Sajid Javid, el secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, el ministro de la oficina del gabinete, Michael Gove, y el ministro de Transporte, Grant Shapps, mantegan sus puestos

Un cargo dice que los cambios probablemente sean más moderados que la reorganización radical que Johnson había estado considerando en las últimas semanas

McVey destituida del gabinete (9:55 am)

Esther McVey ha sido destituida del cargo de ministra de Vivienda, según dijo por Twitter, antes de prometer su apoyo continuo al Gobierno. “Lamento ser relevada de mis responsabilidades como ministra de Vivienda”, escribió. “Estoy muy agradecida al primer ministro por haberme dado la oportunidad de servir en su Gobierno y seguirá contando con mi apoyo”.

McVey, que estaba a favor del brexit, fue nombrado para el cargo por Johnson cuando éste asumió el liderzago en julio.

Smith confirma que deja el gabinete (9:40 am)

Julian Smith confirmó por teléfono que ha sido despedido como secretario de Irlanda del Norte, aclarando su tuit anterior en el que insinuaba que ese sería el caso

La dificultad del Partido Conservador con las mujeres (8:45 am)

Boris Johnson tiene previsto ascender a más mujeres a funciones menores en el Gobierno en la reorganización del jueves, pero un vistazo a la composición del Partido Conservador Parlamentario muestra las dificultades a las que se enfrenta para impulsar de rango a las mujeres.

Si bien un récord de 87 mujeres fueron elegidas miembros del Parlamento del Partido Conservador en las elecciones de diciembre, siguen representando solo el 24% de los 365 diputados del partido. El Partido Laborista de la oposición, por el contrario, tiene 104 mujeres entre sus 202 diputados.

Actualmente, siete de los 22 miembros del gabinete son mujeres; de los 32 ministros que asisten al Gabinete (incluidos los miembros de pleno derecho), 8 son mujeres.

Reorganización es vital para logros

El expresidente del Partido Conservador, Eric Pickles, instó a Boris Johnson a seleccionar a individuos que puedan cumplir las políticas al dirigir sus departamentos de manera efectiva, en lugar de simplemente porque tengan buenos resultados con los medios de comunicación.

“¿Quién puede lograr cosas? Uno puede ser el mejor comunicador del mundo, pero si no puede lograr cosas, no le sirve de mucho a un Gobierno”, dijo Pickles a Sky News. “La gran incógnita es cómo será el Gobierno para Boris en los próximos dos años, porque si no le sabe bien la reorganización, realmente no va a poder cambiar mucho”.