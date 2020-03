Bullard: la Fed observa el virus y está dispuesta a hacer más

Steve Matthews

El banco central de EE. UU. está dispuesto a actuar nuevamente si es necesario para proteger a la economía del país del impacto de la propagación del coronavirus, dijo el presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard.

“Posicionamos correctamente la tasa de política dado lo que sabíamos”, dijo Bullard en una entrevista el viernes en Bloomberg Television, refiriéndose al recorte de 50 puntos básicos de emergencia de la Fed el martes. “Todo está sobre la mesa. Estamos dispuestos a hacer más. Pero estamos monitoreando la situación. Podemos reunirnos en cualquier momento”.

Los mercados financieros se han desplomado esta semana a medida que los inversores buscan valorar las consecuencias del virus, que ha infectado a más de 100.000 personas en todo el mundo y está causando interrupciones significativas en la actividad económica en China, donde se originó, y en otros lugares. Los rendimientos del Tesoro cayeron a mínimos históricos; la nota a 10 años llegó a 0,69%.

Los inversores ahora esperan que los funcionarios de la Fed reduzcan su tasa de referencia en al menos otros 50 puntos básicos cuando se encuentren para su próxima reunión de política regular, del 17 al 18 de marzo.

“’No quiero que la gente se concentre tanto en ese día en particular porque el FOMC ya ha demostrado, Jay Powell ya ha demostrado, que podemos movernos entre las reuniones “, dijo Bullard, en referencia al presidente de la Fed. “Si llegamos a la reunión de marzo y no queremos movernos en ese día en particular, está perfectamente bien. Pero luego podrían pasar 10 días más y las cosas se hayan deteriorado, tal vez decidamos un movimiento en ese momento”.

Bullard dijo que se sintió alentado por las señales de que China se está estabilizando y que su economía puede “volver a crecer” en el segundo trimestre. La temporada de gripe de Hong Kong terminó temprano porque las autoridades habían tomado muchas medidas para evitar el virus, agregó. El efecto del virus debería ser temporal en otros países, incluido Estados Unidos, donde el país tiene un sistema de atención de salud sólido, dijo.

“Hay riesgos a la baja para el crecimiento”, dijo Bullard. “Parece que los mercados han fijado precios para el peor de los casos”.