Cancelan Mobile World Congress por preocupaciones de coronavirus

Nate Lanxon

Mobile World Congress, el evento más importante de la industria móvil, fue cancelado por sus organizadores debido a las preocupaciones por la propagación del coronavirus.

“Con el debido respeto al ambiente seguro y saludable en Barcelona y el país anfitrión hoy, GSMA canceló el MWC Barcelona 2020 ante la preocupación global con respecto al brote de coronavirus. La preocupación por los traslados y otras circunstancias, hacen que sea imposible que GSMA celebre el evento”, dijo John Hoffman, director ejecutivo del organizador de la conferencia, GSMA Ltd., en un comunicado a Bloomberg News.

Intel Corp., MediaTek Inc., AT&T Inc., Cisco Systems Inc. y Sprint Corp. se unieron a Ericsson AB, Sony Corp. y otros a principios de esta semana para cancelar los planes de asistir al MWC Barcelona a fines de este mes. Intel dijo que se retiró del evento por una medida de “mayor precaución”. AT&T dijo que “la decisión más responsable” es no asistir al congreso para proteger a los empleados y clientes.