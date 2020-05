Chile seguirá brillando en mercado bonos dólar: Chile Renta Fija

Valentina Fuentes

Tras un marzo para el olvido, abril fue relativamente bueno para los bonos corporativos en dólares de Chile, por lo menos en relación con sus pares de América Latina. La pregunta es si ese desempeño más alentador seguirá.

Los bonos chilenos en el índice Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return rentaron un 5,7% el mes pasado, en comparación con un promedio de 1,3% en el resto de Sudamérica. Los bonos argentinos tuvieron un retorno negativo del 4,2% mientras que los brasileños y colombianos rentaron sólo un 1,4%.

Puede ser el sesgo hacia lo local, pero siete administradores en Santiago de fondos de deuda en dólares concuerdan que el país debería seguir ofreciendo mejores retornos que sus pares de la región, en particular los emisores con grado de inversión, aunque a más largo plazo hay buenas oportunidades en bonos basura. En cuanto a industrias, consumo básico es el favorito mientras que aerolíneas prefieren mirarlo de lejos.

¿Cuáles cree que serán los países de Latinoamérica con mejor y con peor desempeño en deuda corporativa en dólares?

Chile y Perú están en una posición fiscal más sólida y están tomando medidas más “acertadas” para enfrentar la pandemia, dicen los estrategas. En contraste, Mexico, Brasil y Argentina están en posición de desventaja, y Colombia, en menor medida, en especial por su dependencia al petróleo.

“Un gran problema que ha traído el tema de la pandemia es que ha obligado a los países a salirse de sus presupuestos aumentando de forma considerable el gasto fiscal. En ese sentido, Chile y Perú están en una posición bastante más favorable que Brasil, México o Argentina”, dice Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de SURA Asset Management Chile

“En Latinoamérica vemos dos focos importantes de incertidumbre: el riesgo de menores clasificaciones crediticias --a raíz de un golpe importante del crecimiento regional-- y la exposición al mercado de materias primas, como al petróleo o cobre. En ese sentido, vemos un riesgo de menor desempeño en México, Colombia y Brasil”, dice Cynthia Urrutia, analista de estrategia en renta fija internacional de Bice Inversiones

¿Qué oportunidades ve a futuro en la deuda corporativa chilena emitida en dólares?

Los emisores corporativos chilenos tuvieron en abril mayor demanda en el mercado internacional y resultaron menos golpeados que otros emisores, dicen los analistas. Existe oportunidad en emisores con buen perfil crediticio y que han sufrido un alto castigo “injustificado”.

“Desde abril se ha visto una recuperación sostenida en la demanda de emisores con grado de inversión. En el mediano plazo, creemos que los emisores chilenos presentan un buen acceso al mercado de capitales, lo que reduce las presiones por refinanciamiento que puedan tener las compañías chilenas durante este año”, dice Francisco Contreras, portafolio manager de deuda latinoamericana en MBI Inversiones

“Hemos visto caídas en papeles de buen riesgo como Celulosa Arauco, SQM o Enap de más de 25%. Tomar un bono como estos es muy atractivo porque aparte de ganarte el devengo, puedes tener una recuperación de capital importante”, dice Nicolás Morandé, subgerente internacional en Nevasa

En el contexto actual, ¿ve más oportunidad en deuda high yield o en emisores con investment grade?

En el corto plazo, los analistas ven con mejores ojos los papeles con mejor calificación de riesgo, pero tres de los siete dijeron que quizás las mejores oportunidades están en corporativos de alto riesgo, sobre todo si se trata de inversiones de largo plazo.

“El mensaje ahora es a mitigar riesgos. Si bien es cierto que hay oportunidades en categorías que son más riesgosas, también hay un riesgo importante de default en tales categorías, por lo que conviene favorecer sectores defensivo y (corporativos) con mejor clasificación”, dice Urrutia, de Bice Inversiones

“En crisis anteriores hemos visto que los investment grade llevan menos tiempo en recuperarse que los high yield. Sin embargo, en plazos inferiores a 2 años, los retornos desde la caída de mercado son ampliamente mayores en high yield que en investment grade. Dado lo anterior, dependerá del horizonte de inversión: a 1 año pensamos más en emisores investment grade y a 2 años en emisores high yield”, dice Contreras de MBI.

¿Temen que las rebajas de clasificación de empresas afecten sus carteras? ¿O les da oportunidad de comprar más barato?

Identificar el motivo de la rebaja en cada clasificación parece ser clave para varios de los analistas para poder determinar aquellos papeles corporativos que han sido sobre-castigados y aumentado desmedidamente sus spreads, pues en el mediano plazo ofrecerían una buena oportunidad.

“Lo que da oportunidad de comprar más barato es entender cuáles de estas compañías (que han perdido su grado de inversión) tienen más espacio de acción, mejor posición de caja, líneas de créditos, flexibilidad en costos, que les permitan sortear los extensos lockdown,” dice Francisco Mohr, gerente de renta fija de BTG Pactual Asset Management

“Es un gran riesgo, si bien en términos de spread ya no transan como investment grades, baja de clasificación de BBB- traería venta obligada de mandatos. En ese escenario es linda oportunidad de comprar deuda de empresas a precios mas castigado de los niveles actuales”, dice Jaime Achondo, gerente de la mesa de dinero de Fynsa.

¿Qué sectores, de la deuda en dólares, son los que tienen la mejor oportunidad de sortear esta crisis? ¿Cuáles estarían más en desventaja?

Tres analistas no dudan en que uno de los sectores más defensivo es el de consumos básicos, dos mencionan el sector bancario como el mejor posicionado para sortear la crisis, y otros dos señalan a ambos dentro de los más seguros. En tanto, las empresas de aerolíneas y las ligadas a la industria del petróleo son mencionadas como las más riesgosas, y en menor medida, se señalan los sectores de retail y construcción en esta categoría.

“Las líneas aéreas, son las que vemos con mayor riesgo. Si bien hay países que han entregado opciones de liquidez y los precios de los bonos tienen implícito un escenario muy negativo, las consecuencias en el modelo de negocio no están claras y el tiempo que demoren en salir de esta crisis puede significar default en el sector”, dice Mohr

“El sector bancario, por su apoyo tácito de los (Bancos) Centrales es la apuesta más segura que está viendo el mercado hoy”, dice Achondo

LA SEMANA QUE PASÓ

La semana pasada Codelco emitió un bono por USD800m a 10 años con cupón de 3,75% y Scotiabank incribió tres series de bonos por 5m de UF cada una y la CMF divulgó prospectos para futuras colocaciones para Patio Comercial y Nexus Chile Health. S&P mantuvo la calificación de Chile en A+, pero rebajo su perspectiva a negativo, aunque LarrainVial dijo que no debería afectar la curva de tasas.

No obstante, Bank of America ve que las tasas a largo plazo han agregado poca prima de riesgo frente a los niveles de venta anteriores al Covid-19 y aún no están reflejando en el precio la probabilidad de futuros disturbios sociales en Chile.

Esta semana el mercado estará atento a Imacec de marzo, la reunión de política monetaria del consejo del Banco Central y de los datos de inflación de abril. Operadores financieros, según una encuesta publicada por el Banco Central el jueves, esperan que se mantenga la tasa de política monetaria en 0,5% por al menos los 12 meses siguientes y anticipan inflación de 1,85% en el año, en contraste con el 2,2% que estimaron en la encuesta de mediados de abril.

ESTA SEMANA:

En Chile: May. 04: Imacec de marzo (est. -3,5% a/a) May. 06: Reunión de Política Monetaria del Banco Central May. 07: Balanza Comercial de abril (est. USD1.000m) May. 07: Salarios de marzo May. 08: Inflación de abril (est. -0,1% m/m)

Internacional: Estados Unidos May. 05: Balanza Comercial de marzo May. 05: PMI Compuesto de Markit (revisión final para abril) May. 08: Tasa de desempleo de abril May. 08: Inventarios de Venta (revisión final para marzo) China May. 06: Balanza Comercial para abril Eurozona May. 04: PMI Manufacturero para abril May. 06: Ventas Minoristas de marzo



NOTICIAS RECIENTES:

EMISIÓN: Codelco USD 800m largo 10 años +315

Tanner podría ser rebajado a ‘basura’ en Fitch Ratings

Mercado no refleja riesgo de nuevos disturbios en Chile: BofA

Marcel: Chile tendrá política expansiva por bastante tiempo

Celulosa Arauco propone aumento de capital de USD700m

Mercados descuentan rebajas Chile por calificadoras: LarrainVial

Chile ajusta presupuesto en USD2.513m por coronavirus: Dipres

Hacienda de Chile anuncia que venderá hasta USD2.000m en mayo

Fondos soberanos chilenos alcanzó USD23.045m en 2019: Hacienda

S&P rebaja perspectiva de Chile por recesión global y disturbios

Ventas minoristas RM de Chile caen 20% ante impacto coronavirus

CALENDARIO DE BONOS DE TESORERÍA:

R/I = Recompras e Intercambios

Cifras en millones dólares

BONOS EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN O EMISIÓN:

BONOS RECIENTEMENTE EMITIDOS:

©2020 Bloomberg L.P.

Comentarios