China quiere impulsar reforma de empresas estatales en 2020

Bloomberg News

Los responsables políticos de China presentarán un plan de acción de tres años a principios de 2020 sobre la reforma de las empresas estatales con el objetivo de mejorar el rendimiento del sector y crear campeones a nivel mundial, según los periódicos estatales.

El plan ajustará la forma en que se evalúa el rendimiento de las empresas estatales y también quiere “nuevos avances” en la introducción de más inversores estratégicos del sector privado, dijo Hao Peng, responsable de la gestora de activos estatales del país, según informó el diario China Securities Journal.

China ha estado presionando a favor de una revisión orientada al mercado de su inflado sector estatal durante años, pero sigue habiendo críticas de que muchas empresas estatales aún están lastradas por la baja eficiencia y dependen del apoyo del Gobierno. Los responsables políticos dijeron en noviembre que planean reducir y regular los subsidios a las empresas estatales y mejorar la productividad y la rentabilidad. La vasta red de subsidios industriales de Pekín y el comportamiento de sus empresas estatales también han sido una parte clave de la actual disputa comercial con Estados Unidos.

China produce más cobre que nunca pese a guerra comercial

A partir de 2020, el Gobierno utilizará dos nuevos indicadores: margen operativo e inversión en investigación y desarrollo, para evaluar el desempeño de las empresas estatales controladas centralmente, además de los beneficios netos, ganancias totales y relación activo/ deuda, dijo Hao, jefe de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos de propiedad estatal, en una reunión en Pekín esta semana, según China Securities Journal.

Las nuevas medidas tienen el objetivo de fomentar “la capacidad de los directivos de generar ganancias al mejorar la eficiencia de las operaciones” y alentar la innovación, dijo Zhou Lisha, de SASAC, según el periódico.

La desaceleración del crecimiento económico y la contracción de los precios de los bienes de fábrica han afectado a las empresas estatales chinas este año, cuyo crecimiento de beneficios cayó al 5,3% en los primeros 11 meses, el más lento desde 2017.

Se espera que China revele un plan de acción de tres años sobre la reforma de las empresas públicas en el primer trimestre del próximo año y estas medidas están destinadas a proporcionar un “nuevo impulso” en el mercado de capitales del país, vigorizar la economía real y reducir el exceso de capacidad, señaló Li Jin, del Instituto de Investigación Empresarial de China en Pekín, según informó China Daily.

China también acelerará la reforma de la propiedad mixta, así como la reorganización y la titulización de activos de sus empresas estatales el próximo año para crear un grupo de “empresas de nivel mundial”, informó el rotativo. La energía, los metales no ferrosos, los equipos de fabricación offshore de alta gama, los equipos de protección ambiental y las ventas libres de impuestos probablemente serán áreas para la reestructuración en 2020, dijo Li.

Last week, a number of programs for mixed-ownership reform have started at subsidiaries of central SOEs such as China Railway Rolling Stock Corp, State Power Investment Corp and State Grid Corp, with a state-owned hydro-power company bringing in eight strategic investors and raising funds of 24.2 billion yuan ($3.45 billion), China Daily said.