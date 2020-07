Científicos descartan mejor escenario de calentamiento global

Eric Roston

Un nuevo estudio sobre la relación entre el dióxido de carbono y el calentamiento global reduce las probabilidades en los peores escenarios de cambio climático, al tiempo que descarta las estimaciones más optimistas con las que los países han contado en su intento por implementar el Acuerdo de París.

Un grupo de 25 científicos líderes ahora concluye que el calentamiento catastrófico es casi inevitable si las emisiones continúan a su ritmo actual, incluso si hay menos razones para anticipar una Tierra totalmente inhabitable en los próximos siglos. La investigación, publicada el miércoles en la revista Reviews of Geophysics, acota la respuesta a una pregunta tan antigua como la ciencia climática: ¿cuánto se calentaría el planeta si la humanidad duplicara la cantidad de CO₂ en la atmósfera?

Ese número, conocido como “sensibilidad climática de equilibrio”, generalmente se expresa como un rango. Los científicos detrás de este nuevo estudio han reducido la ventana de sensibilidad climática a entre 2,6°C y 3,9°C.

Es más pequeño que el rango actualmente aceptado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, que durante casi una década ha utilizado una extensión entre 1,5°C a 4,5°C, una lectura de la sensibilidad climática que ha cambiado poco desde la primera gran evaluación de la ciencia climática de EE.UU. en 1979. Mejorar estas estimaciones es “una especie de santo grial de la ciencia del clima”, dice Zeke Hausfather, director de clima y energía del Breakthrough Institute y uno de los autores del estudio.

La sensibilidad climática es uno de los números más emblemáticos de la ciencia climática, pero no es necesariamente intuitiva. El rango no es una proyección; es más como un límite de velocidad que influye en las proyecciones. “Informa todas las demás cosas, como las proyecciones de calentamiento a 2100, por ejemplo, que dependen de la sensibilidad de nuestros modelos y nuestros escenarios”, dice Hausfather.

Lo que dio confianza a los autores es que tres líneas de evidencia independientes: el registro moderno de temperatura, la evidencia geológica y los últimos modelos de sistemas de la Tierra, coincidieron en la misma respuesta. Kate Marvel, científica investigadora del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA y del departamento de matemáticas aplicadas y física de la Universidad de Columbia, también contribuyó al nuevo artículo. Respondió preguntas para Bloomberg Green sobre el alcance y el significado del nuevo trabajo.

¿Qué es la “sensibilidad climática de equilibrio” y por qué es tan importante?

Básicamente es la respuesta a esta pregunta: ¿qué tanto se va a calentar? La gente a veces se sorprende mucho. Piensan: “ustedes solo tienen un trabajo, ¿por qué no saben esto?”.

El determinante número uno en cuanto al calor es lo que la gente va a hacer. Si quemamos alegremente todos los combustibles fósiles en el suelo, será mucho. Si nos tomamos muy en serio la mitigación del cambio climático (reducir nuestras emisiones, dejar los combustibles fósiles, cambiar mucho nuestra forma de vida), tendrá un impacto diferente en el clima. Como científica física, “¿qué vamos a hacer?” está totalmente por encima de mi calificación salarial.

Lo realmente interesante es que, incluso si se elimina toda la incertidumbre acerca de lo que la gente va a hacer, aún no sabemos exactamente cuánto calor hará. A medida que se calienta, el clima cambia. No se trata solo de la temperatura, sino también de los patrones de lluvia, el vapor de agua en la atmósfera, la capa de nubes, el deshielo, los cambios en la superficie terrestre. Esos cambios pueden afectar el calor y la rapidez. Algunos de estos procesos de retroalimentación no están muy bien limitados simplemente porque no lo hemos hecho antes.

¿Por qué no? ¿Qué nos ha impedido responder esas preguntas?

No es como si todos los demás fueran estúpidos antes. Es solo que estamos obteniendo más y más datos. Hemos avanzado mucho en la comprensión de las formas en que el pasado reciente puede ser diferente del futuro lejano, las formas en que es un buen análogo y la forma en que no es un buen análogo. Hemos hecho avances en la comprensión de lo que no entendemos. ¿Tiene sentido?

Sí, ¡eso creo! ¿Por qué el equipo pudo descartar los niveles más bajos de sensibilidad climática?

A decir verdad, se producen sensibilidades muy bajas si el planeta tiene algún tipo de mecanismo de protección, donde se organiza para ralentizar el calentamiento. Lo que estamos diciendo es que no vemos ninguna evidencia de este tipo de mecanismo de protección natural. Estamos mucho más seguros de que la sensibilidad climática no es súper baja que de que no es súper alta. Si existe este tipo de mecanismo para salvarnos, ¿por qué no ha sucedido todavía? ¿Por qué no ha habido ninguna evidencia de ello?

Nuestro valor más probable de sensibilidad climática es lo que la gente ha pensado durante mucho tiempo ahora, alrededor de 3°C. Eso da mucho miedo. No es fantástico. Hay una tendencia a enfatizar demasiado los valores muy grandes, como si una sensibilidad climática de 3°C no fuera una catástrofe.

Entonces, ¿por qué es posible limitar las probabilidades de una sensibilidad súper alta?

Existen algunos modelos en la última generación que están dando valores muy altos de sensibilidad climática, por encima de 4°C, 5°C. A la luz de todas las pruebas diferentes, no son muy probables, pero no se descartan.

¿Cómo describiría todo esto a un legislador?

Siento una gran simpatía por las personas que dicen que esto realmente no importa para la política. En este momento esto es una especie de cantidad teórica. Pero si las cosas continúan como van, no será teórica por tanto tiempo.

La mayoría de los formuladores de políticas saben que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, saben de dónde proviene. Saben cómo está entrando en la atmósfera, y saben que debe reducirse lo más rápido posible. Y no creo que esto cambie nada de eso.

No podemos descartar del todo resultados catastróficos y muy peligrosos. Eso debe tenerse en cuenta a medida que los formuladores de políticas avanzan. Hay una tendencia a tratar de poner números perfectos en las cosas, decir que tenemos 12 años para salvar el planeta. Honestamente, tenemos 30 años negativos para salvar el planeta.

Pregunta adicional para los lectores que han llegado hasta aquí: Las nubes han sido el gran desconocido para los científicos. La simulación de nubes ha generado dificultades en algunos de los modelos más nuevos. ¿Por qué las nubes son siempre tan esquivas para los climatólogos?

Las nubes son súper importantes en la configuración del termostato del planeta. Hay muchas y tienen un doble rol. Atrapan la radiación infrarroja de la superficie de la Tierra, pero al mismo tiempo, las nubes bloquean la luz solar y la hacen más fría de lo que sería de otra manera. Si nos fijamos en sus dos efectos competitivos, en este momento gana el poder de enfriamiento de las nubes. Entonces, si nos deshiciéramos de todas las nubes mañana, cosa que no creo que debamos hacer, el planeta se calentaría mucho más. Es muy, muy difícil hacer que las nubes funcionen correctamente en un modelo de todo el planeta.

La transcripción ha sido editada por extensión y claridad.