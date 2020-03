Citi y Morgan Stanley amplían restricciones de viaje ante virus

Jennifer Surane

Citigroup Inc. y Morgan Stanley indicaron a sus empleados que no viajen al extranjero por negocios no esenciales, tras ampliar las restricciones anteriores en las últimas respuestas de Wall Street a la propagación del coronavirus.

Ambos bancos dijeron que los viajes críticos deben ser aprobados previamente. En Morgan Stanley, los viajes nacionales dentro de Estados Unidos no están restringidos, “aunque continuaremos monitoreando de cerca la situación”, según un memorando interno visto por Bloomberg.

Citigroup dijo que las excepciones solo pueden ser otorgadas por su equipo de administración ejecutiva, según un comunicado enviado por correo electrónico. El banco, que opera en más de 160 países, anteriormente restringió los viajes a un número selecto de países que habían reportado brotes, incluidos Italia y China.

Irán y Corea del Sur informaron una oleada de infecciones y la Unión Europea creó un equipo especial para tratar el brote a medida que aumentaban los casos de Italia a España. Los casos globales aumentaron a aproximadamente 89.000, con un número de 3.044 víctimas fatales. La ciudad de Nueva York, Bruselas y Berlín informaron sus primeros casos.

Goldman Sachs Group Inc. pospuso indefinidamente una conferencia programada para Nueva York esta semana, dijeron personas informadas sobre el asunto. Generalmente, la Global Macro Conference destaca los comentarios sobre las perspectivas económicas mundiales de los mejores analistas de Goldman. La versión de Asia-Pacífico se celebró en Hong Kong en enero, justo cuando el brote se estaba consolidando en China.

Morgan Stanley dijo que podría ampliar los requisitos de trabajo desde casa en los próximos días. “Las personas deben tener esto en cuenta al considerar un viaje personal”, dijo la firma en el memorando de Jen Easterly, directora global del centro de resiliencia de fusión, la operación de respuesta a crisis de Morgan Stanley.

Business Insider informó las nuevas restricciones de Morgan Stanley el lunes por la mañana.