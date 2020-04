Coronavirus | Panorama global: Boris Johnson hospitalizado, Japón declara "alerta"

Bloomberg News

La cifra de muertes diarias por coronavirus disminuyó en algunos núcleos mundiales, y el presidente Donald Trump dijo que ve señales de que el brote en EE.UU. está comenzando a estabilizarse.

Las bolsas subieron después de que las muertes del estado de Nueva York cayeran por primera vez e Italia registró la menor cifra de fallecimientos en más de dos semanas. Alemania registró un cuarto día consecutivo de caídas de nuevos casos, aunque autoridades del Gobierno han advertido que lo peor de la crisis está por llegar.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ingresó en un hospital para hacerse pruebas después de sufrir síntomas de coronavirus durante 10 días. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, va a declarar un estado de alarma, según informan medios japoneses, después de que los casos en Tokio aumentaran durante el fin de semana.

Datos importantes:

Casos mundiales cerca de 1,3 millones; muertes superan las 69.000: Johns Hopkins

Infecciones en EE.UU. llegan a 1 de cada 1.000

Biden sugiere una convención virtual

India prohíbe exportaciones de fármaco antiviral

Congregaciones religiosas se celebran por internet

Gates dice que la cifra de muertos por virus podría no llegar al peor de los casos de los expertos

Total de casos de Alemania supera los 100.000 (1:25 pm HK)

Las infecciones por coronavirus en Alemania alcanzaron las 100.123, el tercer número más alto de casos en Europa después de España e Italia. La cifra de muertes aumentó en 140 a 1.584 el lunes. Se trata de la cuarta caída consecutiva en la tasa diaria de nuevos casos, aunque autoridades del Gobierno han advertido que lo peor de la crisis aún está por llegar.

Tailandia registra menor número de casos desde el 20 de marzo (1:18 pm HK)

Tailandia informó 51 casos nuevos de coronavirus, el número más bajo desde el 20 de marzo. Las nuevas infecciones elevan el número total de casos a 2.220. El país confirmó tres muertes más, con un total de fallecidos de 26, según Taweesilp Witsanuyotin, portavoz del centro Covid-19.

Tesla muestra prototipo de respirador (12:06 pm HK)

Los ingenieros de Tesla Inc. mostraron imágenes de un prototipo de respirador que la compañía está tratando de fabricar con partes de automóviles ante la escasez de máquinas para pacientes con coronavirus. Según el vídeo en el canal de YouTube de Tesla, el diseño incluye una pantalla táctil, una computadora y un sistema de control de un automóvil eléctrico Model 3.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que los trastornos a la cadena de oferta es el mayor obstáculo para todos los fabricantes, incluido Tesla. “Francamente, su calendario no encaja con nuestro punto álgido de la curva”, dijo en una rueda de prensa.

Japón combatirá el virus con dos etapas de estímulo (11:46 am HK)

El Gobierno del primer ministro Shinzo Abe introdujo un paquete de estímulo de dos fases para ayudar a trabajadores y empresas en Japón a sobrevivir al impacto de la pandemia de coronavirus, según un documento del Gobierno al que ha tenido acceso Bloomberg.

La primera fase, que podría anunciarse el lunes, tiene como objetivo frenar la pérdida de empleos y las quiebras. Una vez que se contenga el virus, una segunda ronda de ayuda intentará apoyar una recuperación económica en forma de V, según un borrador del plan. El documento no proporcionó números sobre el tamaño general del paquete.

Corea del Sur registra mínimo de nuevos casos (9:51 am HK)

Corea del Sur informó de 47 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, el número más bajo desde el inicio de una escalada de contagios el 21 de febrero en relación con una secta religiosa. El Ministerio de Salud dijo que hay 10.284 casos en el país, con un total de 186 muertes. El país ha visto cinco días consecutivos de menos de 100 casos nuevos en un período de 24 horas, según comunicados. El último acontecimiento se produce después de que el Gobierno ampliara las normas de distanciamiento social durante dos semanas más a partir del domingo.

China encuentra 78 nuevos casos asintomáticos (8:41 am HK)

China informó de 78 nuevos casos de personas que dieron positivo pero no mostraron síntomas del coronavirus, según la Comisión Nacional de Salud.

El país informó de 39 casos adicionales de coronavirus a fecha del 5 de abril, y todos menos uno fueron importados. De los casos confirmados, cinco de ellos se habían clasificado anteriormente de asintomáticos. China tiene un total de 81.708 casos de virus confirmados.

La provincia de Hubei informó de un nuevo fallecimiento con lo que el número total de muertes en el país es de 3.331.

Trump y Pence dicen que hay señales de “estabilización” de EE.UU. (8:13 am HK)

El presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence dijeron que ven señales de que el brote de coronavirus en EE.UU. está comenzando a estabilizarse, citando una reducción diaria de las muertes en Nueva York, el epicentro de Covid-19 en el país.

“Estamos comenzando a ver destellos de progreso”, dijo Pence en una conferencia de prensa de la Casa Blanca el domingo. “Los expertos me dirán que no llegue a ninguna conclusión, y no lo hago, pero como el presidente, soy una persona optimista”.

El estado de Nueva York informó de 594 nuevas muertes por coronavirus el domingo, una reducción de 36 respecto al sábado. El gobernador Andrew Cuomo dijo en una sesión informativa diaria que los datos pueden mostrar que el estado está llegando a una “meseta”, o podría ser “solo algo temporal”.

Los demócratas instan a Mnuchin a tomar medidas rápidamente sobre las aerolíneas (8:12 am HK)

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer instaron al Departamento del Tesoro a actuar más rápidamente para ayudar a las aerolíneas a salvar empleos en la industria y abstenerse de imponer “condiciones no razonables” que podrían llevar a algunas aerolíneas a rechazar la ayuda a las nóminas.

En una carta al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, Pelosi y Schumer enfatizaron el domingo que las disposiciones del estímulo de US$2,2 billones aprobado por el Congreso tenían como objetivo específico proteger los empleos en la aviación.

Japón declarará emergencia: Yomiuri (7:03 am HK)

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, podría declarar un estado de emergencia en cuestión de días, después de que las infecciones confirmadas por coronavirus en Tokio aumentaran durante el fin de semana a 1.000 por primera vez, según informaciones publicadas por los medios.

Apple diseña protectores faciales (6:30 am HK)

Apple Inc. está diseñando protectores faciales para trabajadores médicos y, por otra parte, ha accedido a más de 20 millones de máscaras a través de su cadena de oferta global, dijo el responsable ejecutivo, Tim Cook, por Twitter.

Los equipos de diseño, ingeniería, empaque y operaciones de la compañía están trabajando con los proveedores para fabricar y enviar los protectores. El primer envío fue entregado a un hospital de Santa Clara, California, la semana pasada.

Los protectores son completamente ajustables y se ensamblan en menos de dos minutos, dijo Cook, y agregó que Apple planea enviar más de un millón esta semana y otro millón a la semana después.

Tigre de Nueva York da positivo en zoológico (6:10 am HK)

Un tigre en el zoológico del Bronx de Nueva York está infectado con el coronavirus en lo que, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, es el primer caso de un tigre infectado con Covid-19.

Las autoridades sanitarias creen que el felino se enfermó después de exponerse a un empleado del zoológico que no mostraba síntomas pero tenía el virus. El zoológico lleva cerrado desde mediados de marzo y el tigre comenzó a mostrar señales de enfermedad el 27 de marzo, dijo el USDA.

El USDA dijo que hasta ahora no hay pruebas que muestren que los animales, incluidas las mascotas o el ganado, puedan transmitir la infección a las personas.

Jefa médica de Escocia renuncia por incumplir normas (6 am HK)

La responsable médica de Escocia renunció después de ignorar las normas de aislamiento del Reino Unido. Catherine Calderwood se disculpó por viajar a su segunda casa a unos 70 kilómetros de Edimburgo. Después habló con la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, en un comunicado emitido por el Gobierno.

“Hemos acordado que la atención justificable en mi comportamiento puede convertirse en una distracción del trabajo tan importante que el Gobierno y la profesión médica tienen que hacer”, dijo Calderwood.

Primer ministro británico ingresa en el hospital (4:15 pm NY)

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ingresó en un hospital el domingo por la noche después de mostrar “síntomas persistentes” durante 10 días después de dar positivo al Covid-19, dijo un portavoz.

“Es una medida de precaución”, dijo el funcionario.

Johnson llevaba en aislamiento con fiebre alta que no cedía. Hace dos días, publicó un vídeo en Twitter sobre su estado de salud.

Sigue a cargo del Gobierno y está en contacto con compañeros y cargos ministeriales.