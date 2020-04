Coronavirus: EEUU busca bolsas para cuerpos; esperanza en Europa

Bloomberg News

Representantes de inteligencia estadounidenses concluyeron que China ocultó el alcance de la propagación del virus. El Pentágono quiere suministrar hasta 100.000 bolsas de cadáveres para uso civil en EE.UU.

Nueva York y Nueva Jersey informaron que las muertes se han duplicado en los últimos tres días. Florida por fin ha pedido a sus residentes que se queden en casa, mientras que el alcalde de Los Ángeles pidió a toda la ciudad que usara máscaras en la calle. La Administración estadounidense está considerando suspender los vuelos de algunas de las ciudades más afectadas.

BP Plc se sumó a empresas como Tesla Inc. y Qantas Airways Ltd. con infecciones en su fuerza laboral, y la tensión por los cruceros varados en el mar se intensificó en Australia. Francia y España registraron ayer sus jornadas más mortales. Italia y Alemania ampliaron las medidas de aislamiento. En el Reino Unido, 1 millón de personas solicitaron asistencia social.

Datos importantes:

Casos mundiales alcanzan 937.000; 47.000 muertes: Johns Hopkins

Edad joven de muchos pacientes sorprende a médicos de Nueva York

Cumplimiento de leyes para contener el virus resulta en abusos

Europeos ven destello de esperanza con estabilización de casos de Italia

Vacuna contra la tuberculosis podría ayudar a combatir el virus

Tiempo frente a la pantalla para niños rompe las viejas normas

Casos confirmados en el mundo se acerca al 1 millón (12 pm HK)

El mundo llegará a 1 millón de casos confirmados de coronavirus esta semana. Si bien es probable que la cifra real sea superior debido a un recuento insuficiente o la falta de pruebas, la cifra oficial podría superar el millón en las próximas 24-48 horas.

Estados Unidos también tendrá en breve el doble de casos confirmados que cualquier otro país.

Australia ofrece cuidado infantil gratuito (11:34 am HK)

Australia ha ofrecido cuidado infantil gratuito a aproximadamente 1 millón de familias a medida que el Gobierno intensifica los esfuerzos para amortiguar el impacto del coronavirus. El apoyo ofrecerá alivio a las familias y garantizará que los centros de cuidado infantil puedan permanecer abiertos durante la crisis. Se espera que el sector reciba 1.600 millones de dólares australianos (US$973 millones) en los próximos tres meses en subsidios a los contribuyentes, dijo el primer ministro Scott Morrison en un comunicado.

Trabajadores de BP dan positivo (11:31 am HK)

Trabajadores de las operaciones de la refinería de BP en el Golfo de México, Alaska e Indiana se infectaron con el coronavirus. Varios trabajadores que anteriormente habían estado en una plataforma en mar del Golfo dieron positivo, dijo una portavoz.

Alcalde de Los Ángeles insta a los ciudadanos a llevar máscaras (10:17 am HK)

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, recomendó que los residentes usen máscaras faciales cuando salgan a la calle para actividades esenciales a fin de detener la propagación del virus de personas infectadas, pero no sintomáticas. Garcetti instó a usar telas, o incluso un pañuelo, para frenar la propagación de gotas infecciosas.

“Por favor, no se pongan máscaras médicas o quirúrgicas”, dijo. “No debemos contribuir a la escasez”. El alcalde estimó que su ciudad va 14 días por detrás de Nueva York en casos per cápita. También dijo que Los Ángeles había presentado cargos penales contra ocho empresas que no cumplían con una orden de cierre de negocios excepto los “esenciales”.

Corea del Sur suma 89 casos en 24 horas (9:24 am HK)

Corea del Sur informó de 89 nuevas infecciones en 24 horas, lo que lleva el recuento del país a 9.976.

La cifra de muertos ha llegado a 169, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.

Trump pide ayuda de Walmart para batas quirúrgicas (8:40 am HK)

Walmart Inc. ayudará al Gobierno de EE.UU. a adquirir batas quirúrgicas ante la escasez de equipo de protección personal, después de que el presidente Trump llamara directamente al responsable ejecutivo, Doug McMillon.

El mayor minorista del mundo recurrirá a su extensa cadena de suministro global para identificar una compañía que fabrique una cantidad no revelada de batas, dijo un portavoz de Walmart.

Miles de pasajeros atrapados en un crucero (8:29 am HK)

Un operador de cruceros con seis embarcaciones varadas en Australia está pidiendo a la nación que ayude a evacuar a los miles de pasajeros.

Carnival Plc dijo que necesita la ayuda de Australia para llevar a los pasajeros a la costa para que puedan regresar a sus países de origen. El Gobierno tiene el deber de actuar por motivos humanitarios, dijo Carnival.

Global Times critica informaciones de ocultamiento de China (8:06 am HK)

La conclusión de los servicios de inteligencia estadounidenses de que China no informó sobre sus infecciones es un intento de desviar la atención de las crecientes muertes en EE.UU. y otras naciones occidentales, dijo Hu Xijin, redactor jefe de Global Times.

Hu, quien hizo los comentarios en su propia cuenta de Weibo, dijo que no había forma de manipular datos seriamente en la China de hoy, especialmente sobre un incidente que ha atraído tanta atención.

Ventas de automóviles en EE.UU. a punto de desplomarse (7:49 am HK)

Los fabricantes de automóviles ofrecieron un anticipo del daño que la pandemia global está causando en el mercado automotriz de EE.UU., ya que General Motors Co. y Fiat Chrysler Automobiles NV no alcanzaron las estimaciones y la industria vendió vehículos al ritmo más lento en una década.

Las ventas cayeron un 7,1% para GM y más del 10% para Fiat Chrysler en los primeros tres meses del año, ambos descensos mayores de lo esperado. Si bien ninguna de las compañías proporcionó un desglose por mes, la demanda colapsó a mediados de marzo.

Reino Unido bajo presión por aumento de solicitudes de ayuda social (7 am HK)

Casi un millón de personas han solicitado pagos de asistencia social de “crédito universal” en el Reino Unido en las últimas dos semanas, exponiendo el enorme impacto económico del bloqueo de coronavirus de Boris Johnson.

Entre el 16 y el 31 de marzo, 950.000 personas solicitaron con éxito pagos de crédito universales, frente a las 100.000 en un período normal de dos semanas, según cifras del Gobierno.

Trump sopesa restricciones de vuelos nacionales (6:55 am HK)

El presidente Donald Trump dijo que su Administración está considerando suspender los vuelos de algunas de las ciudades más afectadas por el coronavirus, entre ellas Nueva York y Miami, pero no quiere perjudicar aún más la industria de las aerolíneas.

Trump dice que el recuento de virus en China parece “ligero” (6:27 am HK)

Trump dijo que no había recibido informes de inteligencia sobre las discrepancias en el total de casos y las muertes de China, pero dijo que las cifras parecen un poco ligeras.

El Pentágono necesita 100.000 bolsas para cadáveres (5:21 pm NY)

El Pentágono quiere suministrar hasta 100.000 bolsas de cadáveres de estilo militar para posible uso civil ante la advertencia de EE.UU. de que las muertes podrían aumentar en las próximas semanas.

La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias ha solicitado 100.000 bolsas para cadáveres a través de un grupo interinstitucional que dirigió la solicitud al Departamento de Defensa. El Pentágono está considerando comprar más bolsas y retirará algunas de su reserva de 50.000, según dos personas familiarizadas con la solicitud.