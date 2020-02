Coronavirus llega al principal mercado de OPI del mundo

Julia Fioretti y Vinicy Chan

El principal mercado de ofertas públicas iniciales del mundo sintió el impacto del nuevo brote de coronavirus cuando una empresa china de biotecnología decidió posponer las reuniones de inversionistas para su inclusión en Hong Kong.

InnoCare Pharma Ltd., que desarrolla tratamientos para el cáncer y enfermedades autoinmunes, retrasó sus planes de comenzar a estimar la demanda esta semana debido a la creciente epidemia del virus, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas ya que la información es privada. La compañía había planeado recaudar alrededor de US$200 millones de la OPI, dijeron las personas. Un representante de InnoCare declinó hacer comentarios.

La decisión, que podría retrasar la venta de acciones, no es un buen augurio para otras compañías que se encuentran en proceso de salir a bolsa en Hong Kong. El centro financiero de Asia fue el principal lugar de cotización del mundo el año pasado con más de US$40.000 millones recaudados, gracias a la megaventa de acciones de Alibaba Holdings Group Ltd. Se espera que varios nombres de alto perfil, incluidos Yum China Holdings Inc. y la minera estatal de carbón de Mongolia, Erdenes Tavan Tolgoi JSC, se lancen a fines de este año.

La epidemia incluso tiene el potencial de interrumpir las OPI en Asia, mientras decenas de vuelos se han cancelado, particularmente desde y hacia China. El período de incubación de la enfermedad cercano 14 días ha provocado que los bancos pidan a los empleados que trabajen desde sus casas durante dos semanas si acaban de visitar China continental. La situación ha dificultado las reuniones entre banqueros, inversionistas y ejecutivos de empresas.

Las empresas chinas representaron el 66% del total de US$101.800 millones recaudados en las inscripciones en Asia el año pasado, según datos compilados por Bloomberg. La segunda compañía de taxis más grande de Singapur también suspendió los trabajos en su segundo intento por cotizar debido al virus.

El sentimiento del mercado tampoco ayuda, ya que las acciones se han visto afectadas por las preocupaciones sobre posibles perjuicios económicos. El índice de referencia Hang Seng de Hong Kong ha caído casi un 6% después de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. La actividad comercial en China se reanudará el lunes.

A medida que las restricciones de viaje a China han suspendido las discusiones sobre acuerdos, los negociadores están extendiendo sus vacaciones abastecidos de máscaras y desinfectantes para manos. Un banquero sénior de un banco europeo dijo que se quedará en el extranjero por más tiempo ya que podría trabajar desde cualquier lugar con un computador portátil y un teléfono.

Las fusiones y adquisiciones que involucraron a compañías de Hong Kong y China han tenido su comienzo más lento desde 2013, en parte debido a un Año Nuevo Lunar más temprano. El valor de transacción fue de US$21.000 millones en enero, menos de la mitad de los US$48.000 millones para el mismo período del año pasado, según datos compilados por Bloomberg.