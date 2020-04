Coronavirus: Trump suspende fondos a OMS; caen casos en Alemania

Bloomberg News

El presidente Donald Trump dijo que suspendería temporalmente los fondos estadounidenses a la Organización Mundial de la Salud por su gestión del coronavirus. La ciudad de Nueva York sumó casi 3.800 a su cifra de fallecidos para incluir a los que murieron sin un diagnóstico confirmado.

Líderes de todo el mundo, desde Europa a California, formulan estrategias para reiniciar sus economías. Cargos de salud estadounidenses están elaborando planes para poner fin a las medidas de distanciamiento social y reabrir negocios, dijo el Washington Post. Los casos nuevos en Alemania cayeron por sexto día consecutivo.

En Asia, Sony Corp. se unió a otras compañías que ayudan a producir respiradores. Singapur ha decretado la obligatoriedad de las máscaras faciales al aire libre, mientras que Indonesia impuso medidas de confinamiento parciales en más ciudades. El Fondo Monetario Internacional dijo que el “Gran confinamiento” será la mayor recesión en casi un siglo.

Datos importantes

Seguimiento de virus: casos alcanzan 1,98 millones; las muertes superan las 126.000

Reino Unido amplía las pruebas de diagnóstico al personal de atención y residentes en hogares de ancianos

Crecen los problemas para AirAsia, la mayor aerolínea de tarifas económicas de Asia

Los científicos estudian la inmunidad al virus

Sanofi, Glaxo unen fuerzas para desarrollar una vacuna

Nuevos casos de Alemania caen por sexto día (1:22 pm HK)

El número de casos nuevos de coronavirus en Alemania cayó por sexto día el miércoles antes de las conversaciones entre la canciller Angela Merkel y los primeros ministros regionales sobre una posible flexibilización de las restricciones a la vida pública.

Se registraron 2.138 nuevas infecciones, el aumento más bajo este mes, con un total de 132.210, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.

Sony ayudará a fabricar respiradores (12:52 pm HK)

Sony, conocida por sus consolas de juegos y productos electrónicos de consumo, planea ayudar a producir respiradores para hospitales. La compañía japonesa fabricará algunos componentes para las máquinas y espera comenzar la producción en unos tres meses, dijo un portavoz.

El responsable ejecutivo del grupo, Kenichiro Yoshida, se reúne por teleconferencia con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y otros líderes empresariales hoy.

La firma de Trump aparecerá en los cheques de estímulo (11:01 am HK)

La firma del presidente Donald Trump aparecerá en los cheques de US$1.200 que se enviarán por correo a hogares de bajos y medios ingresos en las próximas semanas, según dos funcionarios familiarizados con la decisión.

Por lo general, se incluiría la firma de un funcionario público en los cheques regulares de prestaciones del Gobierno o en pagos únicos de estímulo económico.

Subaru despide temporalmente a 5.500 empleados en la planta de Indiana (9:57 am HK)

Subaru ha despedido temporalmente a 5.500 empleados de un total de 6.300 en su planta de EE.UU. en Indiana desde el 13 de abril, dijo un portavoz. La compañía no abonará pagos durante el período pero mantendrá los contratos de trabajo.

Indonesia impone el aislamiento en más áreas (9:37 am HK)

El Gobierno de Indonesia impuso medidas de aislamiento parciales en nueve ciudades más y regencias tras aplicar medidas similares en la capital, Yakarta, a medida que las infecciones continúan aumentando.

Pekanbaru, en la provincia de Riau, se convirtió en la primera ciudad fuera de Java, la isla del epicentro, en imponer un confinamiento parcial, dijo el miércoles la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres. Riau es una de las principales regiones productoras de aceite de palma de Indonesia.

Dimon y Cook, entre los líderes ejecutivos que asesoran a Trump (9:31 am HK)

El presidente Donald Trump dijo que va a dialogar con los ejecutivos de negocios más destacados del país, entre ellos Jamie Dimon, de JPMorgan Chase & Co., Tim Cook, de Apple Inc., y Doug McMillon, de Walmart Inc. sobre la revitalización de la economía, conforme la pandemia muestra señales de alivio en algunas partes del país.

China informa 46 nuevos casos, 1 muerte (8:37 am HK)

Unos 36 de los casos adicionales de coronavirus informados el 14 de abril fueron importados, dijo la Comisión Nacional de Salud de China.

Actualmente hay 1.023 casos asintomáticos bajo observación médica en China. El país tiene 82.295 infecciones confirmadas en total, según la comisión.

Trump se distancia de su afirmación de ‘autoridad total’ (8:15 am HK)

El presidente Donald Trump se distanció de su afirmación de que tenía total autoridad para ordenar a los estados que reabrieran la economía tras la reacción de los gobernadores, que dijeron que estaba sobrepasando sus poderes constitucionales.

“Saben cuándo es el momento de reanudar la economía, y no queremos presionar a nadie”, dijo Trump el martes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “No voy a presionar a ningún gobernador para que reabra (su economía)”.

Deportados guatemaltecos de EE.UU. infectados con el virus (8:06 am HK)

Los deportados de EE.UU. han provocado un incremento de las infecciones confirmadas en Guatemala, según dijo el ministro de Salud, Hugo Monroy.

Entre el 50% y el 75% de las personas deportadas recientemente de Estados Unidos han dado positivo por el coronavirus, dijo Monroy el martes después acudir al Congreso para hablar del coronavirus con los políticos. Los funcionarios de salud examinan a los deportados inmediatamente a su llegada a Ciudad de Guatemala, dijo.

Cargos de EE.UU. perfilan plan de reinicio de actividad económica: Washington Post (7:22 am HK)

Las autoridades federales de salud han comenzado a redactar planes para poner fin a las medidas de distanciamiento social y reabrir negocios, informó el Washington Post, citando un documento que según el periódico fue redactado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias.

El documento, denominado “Marco para la reapertura de Estados Unidos”, describe un programa por etapas que dividiría al país en áreas según el riesgo, con secciones de bajo, moderado y alto riesgo. Las áreas de bajo riesgo podrían abrir primero, no antes del 1 de mayo, y las áreas de riesgo moderado y alto lo harían más tarde.

Trump dice que suspenderá pagos a la OMS (6:21 am HK)

El presidente Donald Trump dijo que instruyó a su Administración que suspenda temporalmente los fondos a la Organización Mundial de la Salud por tomar las afirmaciones de China sobre el coronavirus “al pie de la letra” y no compartir información sobre la pandemia a medida que se propagaba.

“La OMS falló en su deber básico y debe rendir cuentas”, dijo Trump el martes en una conferencia de prensa de la Casa Blanca.