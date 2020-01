Credit Suisse abandona OPI de aplicación de citas gay china

Julia Fioretti y Lulu Chen

Credit Suisse Group AG dejó de trabajar en la próxima oferta pública inicial estadounidense de la aplicación china de citas gay Blued, según personas familiarizadas con el tema.

Credit Suisse se une a otras firmas de inversión, incluidas Citigroup Inc. y Bank of America Corp., que en los últimos meses se han retirado en los debuts de compañías chinas de alto perfil en Estados Unidos. El banco suizo ha dejado de trabajar en diversas cotizaciones estadounidenses de empresas chinas, a medida que crecen las preocupaciones sobre una posible desaceleración del sector y el nivel de demanda de los inversionistas. Desde el verano, el nombre de Credit Suisse ha desaparecido de los documentos de cotización de la aplicación de podcast Lizhi Inc., el fabricante de máquinas de minería de bitcóin Canaan Inc. y la compañía de drones EHang Holdings Ltd., según las presentaciones.

No estaba claro por qué Credit Suisse abandonó la OPI de Blued, pero lo hizo antes de que la empresa saliera a bolsa, a diferencia de Lizhi, Canaan y EHang. El fundador de Blued, Geng Le, no respondió de inmediato a una consulta enviada por correo electrónico fuera del horario comercial. Una vocera de Credit Suisse declinó hacer comentarios.

Fundada en 2012 por el expolicía Geng, Blued se ha convertido en un ícono para la comunidad LGBTQ china y ha atraído más de US$130 millones en capital de riesgo desde marzo del año pasado. Además de proporcionar servicios de citas a 40 millones de usuarios, la aplicación también ofrece transmisión en vivo y conecta a hombres que desean convertirse en padres sustitutos con personas en el extranjero. Los servicios son parte de la estrategia más amplia de Blued para diversificar su negocio y generar ingresos.

Blued ha dicho que contempla una oferta pública inicial, idealmente en EE.UU., que ofrece un proceso de cotización en bolsa más simple y mercados de capitales más profundos. El truco para Geng consistirá en convencer a los inversionistas de que puede expandir sus operaciones en un país donde las personas homosexuales poseen pocas protecciones legales y cada nuevo servicio amplía el alcance de la tolerancia gubernamental y la aceptación social.

El año pasado, Citigroup y Bank of America dejaron de trabajar en la cotización de Ucommune Group Holdings Ltd., el mayor rival de WeWork en China.

Las cotizaciones estadounidenses de compañías chinas en 2019 estuvieron plagadas de bajos rendimientos y objetivos de recaudación de fondos reducidos que, a su vez, han afectado la ya debilitada demanda de los inversionistas debido a las tensiones comerciales entre EE.UU. y China. El tamaño reducido de las transacciones implica que el conjunto de honorarios también se reduce, esto ocasiona que las ofertas sean menos atractivas para los bancos.

Las 33 compañías chinas que cotizaron en EE.UU. el año pasado han caído en un promedio de 13% de su precio de salida a bolsa, y solo nueve de ellas han crecido desde sus estrenos bursátiles, según datos recopilados por Bloomberg.