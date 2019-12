De Trump a Bolsonaro: escépticos que agitan el activismo verde

Laura Millan Lombrana

Ya no es solo un fenómeno de Trump.

Desde Estados Unidos hasta Brasil y Australia, el activismo ambiental de base está creciendo en lugares donde los líderes son escépticos sobre el cambio climático. El esfuerzo por eludir a los gobiernos reacios a actuar contra la contaminación por gases de efecto invernadero ha atraído a un grupo de alcaldes, funcionarios locales e incluso empresas.

Su trabajo se exhibe esta semana en Madrid en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25). Si bien celebridades como Harrison Ford y la activista estudiantil Greta Thunberg son los defensores más visibles de la tendencia, también atrae a cientos de funcionarios locales dispuestos a hacer algo más para proteger el planeta.

"Esta es una de las COP donde he visto la mayor parte del liderazgo de subnacionales, incluidos estados, ciudades, empresas e inversionistas", dijo Helen Mounford, vicepresidenta de clima y economía del World Resources Institute y veterana en este tipo de eventos. "Esta es una yuxtaposición bastante fuerte a lo que estamos viendo en los países".

Su trabajo contrasta con los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha calificado a la ciencia que muestra una tendencia al calentamiento de la atmósfera de la Tierra como un "engaño". El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha expresado dudas similares, y el primer ministro australiano, Scott Morrison, ha sido acusado de no hacer lo suficiente por el medio ambiente. Y la respuesta en todos esos lugares ha sido estimular un movimiento verde que presiona por acciones.

Agitación de activistas estadounidenses

Si bien la delegación de EE.UU. en la reunión de Madrid mantuvo un perfil bajo, una coalición de empresas y grupos de presión formaron la coalición “We are still in”. Patrocinó un pabellón y más de una docena de eventos para llamar la atención sobre el trabajo por debajo del nivel nacional para combatir las emisiones combustibles fósiles. El candidato demócrata a la presidencia, Michael Bloomberg, propietario de Bloomberg LP y esta organización de noticias, ayudó a financiar ese programa y es presidente de la junta del C40, un grupo de alcaldes preocupados del tema.

"Los alcaldes están asumiendo el desafío de frente", dijo Agathe Cavicchioli, jefa de diplomacia de las ciudades en C40.

En Brasil, preocupaciones por el Amazonas

La respuesta de Bolsonaro a los incendios en la selva amazónica —en los últimos meses negó que existieran y luego culpó a los medios de comunicación e incluso al actor Leonardo DiCaprio— ha impulsado una respuesta de los estados brasileños. Una delegación de gobernadores de los cinco estados amazónicos del país viajó a la conferencia y mantuvo reuniones con sus homólogos en Colombia, Perú, Estados Unidos, México e Indonesia.

"Estamos aquí para afirmar el compromiso de los estados brasileños con la agenda para preservar el equilibrio climático, el medio ambiente y el Acuerdo de París", dijo Helder Barbalho, gobernador del estado de Pará. “No se trata de confrontación. El gobierno federal está representado por el ministro de Medio Ambiente y los estados están defendiendo su agenda”.

Si bien algunos de estos intercambios ocurren en una gran cantidad de eventos formales y paneles organizados al margen de las conversaciones formales, la mayoría de los contactos son espontáneos e informales. El pabellón alemán sirve café gratis todo el día y el Reino Unido ofrece bebidas casi todas las noches. Ambos se han convertido en lugares de redes populares para los delegados que implementan medidas.

Movimiento verde en Australia

"No falta la forma de conectarse y todos están aquí", dijo Richie Merzian, director del programa de clima y energía del Instituto de Australia. "La COP es genial porque es algo así como la conferencia comercial para el cambio climático, puedes conocer a todas las personas que te interesan si conoces los lugares correctos".

De vuelta en Australia, Merzian planea reunirse con funcionarios locales en la capital, Canberra, para informarles sobre las reuniones en las que participó. Mantendrá conversaciones con funcionarios samoanos para encontrar la forma en que los gobiernos locales en Australia financien programas de mitigación en las islas del Pacífico.

Las reuniones de redes consecutivas pueden ser desorientadoras porque se celebran en hangares del tamaño de un aeropuerto con poca luz natural y sin relojes en la pared, dijo el secretario de la Agencia de Protección Ambiental de California, Jared Blumenfeld. "Es abrumador a nivel emocional, podrían ser las tres de la mañana y simplemente no se sabe".

Blumenfeld, miembro del grupo estadounidense de funcionarios de gobiernos locales, grupos de la sociedad civil y empresas que asistieron a la reunión bajo el lema "We are still in", se reunió con representantes de Noruega, Quebec, Nueva Zelanda, Escocia, México y Canadá. El grupo estableció el Centro de Acción Climática de EE.UU. en la conferencia en la que organizó paneles y debates.

"Tenemos cosas que aprender y cosas que compartir, ese es el beneficio de esto", dijo Blumenfeld. "El sueño de California es que poder desarrollar y reducir los gases de efecto invernadero al mismo tiempo, eso ayuda a las personas a darse cuenta de que esto no es un conflicto".

La secretaria se llevará a casa las ideas de la ministra de Medio Ambiente de Ruanda, Jeanne d’Arc Mujawamariya, sobre la recolección y el almacenamiento de agua de lluvia, y de funcionarios de la Unión Europea sobre reciclaje y economía circular.

"Todos tienen una parte de la solución", dijo. "El proceso de las Naciones Unidas es opaco y confuso para el ciudadano medio, pero el espíritu de cómo todos colaboramos para formar parte de la solución sigue vivo".