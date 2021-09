Denunciante de Facebook testificará en investigación de Congreso de EEUU

El denunciante que entregó al periódico The Wall Street Journal documentos internos de Facebook Inc. que mostraban que la compañía estaba al tanto de los riesgos para la sociedad y la salud mental de sus plataformas está dispuesto a testificar públicamente ante el Congreso, según un asesor del Senado.

El subcomité del Senado para la protección del consumidor planea escuchar al denunciante, que hasta ahora no ha sido identificado públicamente, antes de fin de año, según un asesor de la senadora republicana de Tennessee Marsha Blackburn. El subcomité, encabezado por el senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, y Blackburn, ha revisado los documentos de Facebook y espera más revelaciones sobre la compañía, según el asesor.

The Wall Street Journal publicó una serie de artículos sobre la investigación interna y las deliberaciones de Facebook sobre traficantes de personas que utilizan la plataforma, el tratamiento especial del contenido de políticos y celebridades y el impacto de Instagram en la salud mental de las adolescentes. El informe muestra que algunas propuestas para abordar los problemas se implementaron parcialmente o se ignoraron.

Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales de Facebook, dijo en un blog que las historias “contenían caracterizaciones erróneas deliberadas de lo que estamos tratando de hacer y conferían motivos escandalosamente falsos a los líderes y empleados de Facebook”.

Blumenthal y Blackburn también planean una audiencia el 30 de septiembre con testigos invitados de Facebook, TikTok, Snapchat de Snap Inc. y YouTube de Alphabet Inc. La sesión del subcomité se estaba preparando antes de que se publicaran los artículos de The Wall Street Journal, pero Blumenthal dijo que los documentos de Facebook serán un tema central de la audiencia.

La ejecutiva de Facebook Antigone Davis, directora global de seguridad de la empresa, testificará, según un portavoz de la compañía. Un portavoz de YouTube dijo que la compañía no enviará un representante la próxima semana, pero está trabajando con el comité para testificar en otra ocasión.