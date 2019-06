Estados Unidos toma una nueva medida para paralizar la industria petrolera venezolana

Fabiola Zerpa y Peter Millard

Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para paralizar la industria petrolera de Venezuela, esta vez apuntando a los petroquímicos que la empresa petrolera estatal del país necesita para mantener el flujo de sus exportaciones de crudo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. dijo el jueves en una notificación que las sanciones a la industria petrolera de Venezuela ya no excluirán la exportación o la reexportación de diluyentes, una clase de hidrocarburos que se mezclan con tipos pesados y viscosos de petróleo crudo para hacerlos más ligeros y comercializables.

La mayor parte de la producción de petróleo restante de Venezuela es crudo de baja calidad que debe diluirse con grados más livianos o refinarse parcialmente antes de pueda venderse en el mercado global. El movimiento de EE.UU. puede complicar los planes de Petróleos de Venezuela SA de convertir las instalaciones de mejoramiento de crudo pesado, que se han visto acosadas por problemas operativos, en instalaciones de mezcla más simples y más fáciles de operar.

También es una señal de que la administración del presidente Donald Trump continúa presionando para lograr un cambio de régimen en Venezuela, a pesar de que su contraparte allí, Nicolás Maduro, ha logrado resistir las sanciones estadounidenses y el aislamiento internacional. Las recientes conversaciones en Oslo entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana no han producido ningún avance.

La enmienda de la OFAC está dirigida a los ciudadanos estadounidenses, pero también advierte a los no estadounidenses contra el comercio de diluyentes comerciales con PDVSA. "Parece amenazar, si no imponer, sanciones secundarias a entidades no estadounidenses" que operen en el sector petrolero de Venezuela o que ayuden materialmente a PDVSA, dijo Clearview Energy Partners LLC en una nota de investigación.

"Las sanciones secundarias dirigidas a transacciones de crudo de terceros con PDVSA podrían crear problemas de contagio debido a las interacciones entre las compañías rusas y chinas que operan en Venezuela", dijo Clearview.

Este año, PDVSA ha importado casi 1 millón de barriles de crudo Agbami de Nigeria para ser usado como diluyente, mezclándolo con el petróleo espeso del Orinoco, lo que lo hace aceptable para los refinadores extranjeros. La producción de petróleo de Venezuela cayó a 768.000 barriles por día en abril, según cálculos de la OPEP basados en fuentes secundarias.

Medidas adicionales contra Venezuela podrían estar en camino. Las exenciones que permiten a Chevron Corp. y cuatro proveedores de servicios petroleros con sede en EE.UU. continuar operando en Venezuela expirarán el 27 de julio. Si EE.UU. no renueva esas exenciones e implementa otras medidas, como sanciones secundarias contra compañías no estadounidenses, podría reducir la producción del país en otros 300.000 barriles diarios, asegura David Voght, director gerente de la consultora de energía IPD Latinoamérica.