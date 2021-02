Elegida de Biden no ve razón para levantar restricción a Huawei

Eric Martin

Gina Raimondo, la nominada de Joe Biden a secretaria de Comercio, dijo que no conoce “razón alguna” por la que Huawei Technologies Co. y otras compañías chinas no deban permanecer en una lista comercial restringida.

Republicanos del Senado preguntaron por escrito a Raimondo sobre la compañía, así como sobre Semiconductor Manufacturing International Corp. y Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., entre otras. Están en una lista que requiere que empresas estadounidenses obtengan licencias gubernamentales si quieren vender tecnología estadounidense y propiedad intelectual a las compañías.

“Tengo entendido que cuando entidades son categorizadas bajo las listas restrictivas es porque en general representan un riesgo para la seguridad nacional de EE.UU. o los intereses de política exterior”, dijo Raimondo, gobernadora demócrata de Rhode Island. “Actualmente no tengo ninguna razón para creer que las entidades en dichas listas no deberían figurar allí. Si me confirman, me gustaría tener una sesión informativa sobre estas entidades y otras de interés”.

Cuando le preguntaron sobre el tema durante su audiencia de confirmación del Senado el 26 de enero, Raimondo no se comprometió específicamente a mantener a Huawei en la lista. Eso provocó que varios republicanos de la Cámara pidieran a sus homólogos del Senado que pospusieran su confirmación. El Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte votó 21-3 el miércoles para avanzar en su nominación.

Ante preguntas sobre los comentarios de Raimondo, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China reafirmó la oposición del país a las restricciones de seguridad de EE.UU. frente a sus empresas. “Instamos a que detengan esta opresión desenfrenada contra las empresas chinas”, dijo el portavoz Wang Wenbin en una conferencia de prensa el jueves en Pekín.