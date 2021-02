Ensayos de AstraZeneca con anticuerpos indican eficacia contra nuevas cepas

El coctel de anticuerpos de AstraZeneca Plc contra el covid-19 mostró eficacia contra variantes del virus en ensayos iniciales, un dato potencialmente relevante para poblaciones vulnerables que no pueden ser vacunadas.

La combinación de anticuerpos monoclonales obtenidos de pacientes convalecientes de covid-19 mostró resistencia contra las nuevas cepas identificadas por primera vez en el Reino Unido y Sudáfrica en extensos ensayos de laboratorio, dijo Mark Esser, director de ciencias microbianas de Astra, en una entrevista. La noticia es particularmente útil dado que el proceso de reclutamiento es ahora más lento en medio del éxito de las vacunas.

Si bien las vacunas pueden proteger a la población general de la enfermedad, el sistema inmunológico de cada persona no siempre responde adecuadamente. Las personas de alto riesgo, como los pacientes con cáncer, pueden necesitar medicamentos como los anticuerpos monoclonales que pueden neutralizar el virus e imitar la respuesta inmune necesaria para evitar la infección. Astra está realizando cinco ensayos en etapa avanzada de sus anticuerpos, en los que se analiza tanto la prevención como el tratamiento.

Astra había planeado originalmente probar los anticuerpos en personas de edad avanzada porque dicho grupo generalmente no responde tan bien a las vacunas contra la gripe, pero una reacción mejor de lo esperado de los adultos mayores a las vacunas contra el covid llevó a la compañía a centrarse más en individuos de alto riesgo, y los primeros datos están previstos para el verano, dijo Esser.

El fuerte despliegue en Estados Unidos y el Reino Unido “nos ha frenado un poco. Es un buen problema”, dijo Esser. “El otro desafío es que las personas que ya se han inscrito en nuestros estudios están desistiendo de la idea de recibir la vacuna”.

La compañía reclutó a cerca de 3.000 personas de un objetivo de 5.000 participantes en un ensayo que analiza la prevención, y la mitad de un estudio de 1.125 personas que examina el impacto de los anticuerpos después de que alguien haya estado expuesto al virus en entornos como hogares geriátricos. Los otros tres ensayos que se enfocan en el tratamiento de la enfermedad incluyen casos de covid-19 tanto en pacientes internados como ambulatorios.

Oferta y demanda

El gigante farmacéutico del Reino Unido acordó el año pasado entregar hasta 100.000 dosis de los anticuerpos a EE.UU. a partir de finales de 2020, con la opción de adquirir un millón más en 2021. Pero ahora estas dosis no serán entregadas hasta que la compañía tenga resultados, según un portavoz de Astra. El Reino Unido también acordó comprar un millón de dosis en diciembre.

Si bien la producción de vacunas se puede aumentar más fácilmente, solo es posible producir varios millones de dosis de los anticuerpos monoclonales anualmente, según Esser. Esto significa que la demanda de los medicamentos podría superar considerablemente la oferta si se demuestra que funcionan.

Otras empresas también están trabajando en proyectos similares. Un anticuerpo neutralizante de Eli Lilly and Co. recibió autorización de emergencia en EE.UU. en noviembre como tratamiento para pacientes con alto riesgo de pasar de caso leve a grave u hospitalización. Lilly también se asoció con GlaxoSmithKline Plc y su socio Vir Biotechnology Inc. el mes pasado para probar una combinación de sus anticuerpos, ante una nueva amenaza de variantes.