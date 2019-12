Equipos Alexa de Amazon se agotan en Europa antes de Navidad

Amy Thomson

Los clientes europeos que esperaron hasta ahora para comprar los últimos altavoces Echo para Navidad no tendrán la suerte de conseguirlos. Y ni siquiera una membresía Prime podrá ayudarlos.

La nueva generación de dispositivos Alexa de Amazon.com Inc. ya se agotó en algunas partes de Europa y no estará disponible nuevamente hasta el año nuevo, según los sitios web del minorista en varios países. Sucedió lo mismo el año pasado cuando varios modelos dejaron ya no estaban disponibles en Norteamérica y Europa la semana anterior a las fiestas navideñas.

Si bien los encabezados de “agotado” pueden generar expectación por nuevos productos, al destacar la manera en que un artículo popular se está vendiendo, los altavoces Echo son una parte importante de la estrategia de ventas de Amazon. Los dispositivos de precios relativamente módicos son vistos como una forma de conectar a los usuarios con el ecosistema de productos de la compañía y enfrentan la creciente competencia de otras marcas tradicionales de electrónica de consumo, como Apple Inc. y Samsung Electronics Co.

A los clientes que intentaron ordenar altavoces Echo de tercera generación en el sitio web del Reino Unido el miércoles se les dijo que no podrán recibir su pedido hasta algún momento entre el 25 de diciembre y el 2 de enero, dependiendo del color. Un anuncio para el Echo Dot, un altavoz del tamaño de un puck de hockey que se vende por 24,99 libras (US$32,85), señala que el producto está agotado hasta el 20 de diciembre o después.

Los compradores franceses, españoles y alemanes que buscan un Echo no podrán conseguirlo hasta enero. El Dot podría estar una vez más en stock unos días antes de Navidad, pero no necesariamente llegará a tiempo a destino antes de las vacaciones.

El reforzado Echo Studio, un altavoz de alta gama dirigido a los amantes de la música que se vende por 190 libras en el Reino Unido, también está agotado hasta el año nuevo en esos mercados. El Echo Show, que tiene una pantalla de video, aún está en stock.

Un vocero de Amazon no formuló comentarios inmediatos.

Los altavoces Echo todavía están disponibles en Estados Unidos y los clientes pueden encontrar algunos en Europa a través de minoristas externos.