Éxito de tecnológicas financieras en crisis las impulsa más allá

Las compañías de tecnología financiera aceleraron su avance en el sistema bancario tradicional en medio de la necesidad de un alivio económico rápido en la era del coronavirus, y están trabajando para consolidar ese progreso cuando pase la crisis.

La Reserva Federal expandió su línea de crédito de liquidez del Programa de protección de cheques (PPP, por sus siglas en inglés) a prestamistas no bancarios la semana pasada. Y a mediados de abril, compañías como PayPal Holdings Inc., Square Inc. y Intuit Inc. por primera vez obtuvieron el derecho para ayudar a distribuir préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas.

Ahora, las empresas deben convertir las victorias en una aceptación a largo plazo dentro del sistema financiero. Julien Courbe, socio de PricewaterhouseCoopers que se enfoca en servicios financieros, cree que la “prueba de fuego” para las tecnológicas financieras será cómo se desempeñen durante todo el ciclo crediticio.

“No es solo la aceptación de los préstamos”, dijo en una entrevista. “Incluye el proceso de perdón, que es nuevo para todos, por supuesto. Pero los bancos cuentan con una infraestructura relacionada con el perdón, mientras que las tecnológicas financieras tendrán que crear ese proceso”.

En solo unas pocas semanas, las tecnológicas financieras lograron avances que podrían haber llevado años en circunstancias normales. Antes del brote de coronavirus, el acceso no bancario a cualquier tipo de servicio de la Fed podría haber sido una lucha de una década, asegura John Pitts, jefe de política de Plaid Technologies Inc., una tecnológica financiera que acordó este año ser adquirida por Visa Inc. por US$5.300 millones.

Las aprobaciones indican “que la Fed considera que los préstamos de las tecnológicas financieras están a la par con los préstamos bancarios en términos del apoyo estructural del gobierno que deberían recibir para garantizar que la economía funcione sin problemas”.

Como era de esperar, las empresas emergentes no han manejado el tipo de tamaño de transacción visto en las empresas más grandes. El monto promedio del préstamo PPP de Square hasta ahora es de US$16.000, en comparación con US$123.000 para JPMorgan Chase & Co. y alrededor de US$110.000 para Wells Fargo & Co.

Pero las tecnológicas financieras dicen que una de sus fortalezas es su trabajo con las empresas más pequeñas, incluidas las que pertenecen a propietarios únicos o minorías, muchas de las cuales no han podido obtener acceso a los grandes bancos estadounidenses. Brindar asistencia a las pequeñas empresas en crisis puede profundizar esos lazos, asegura Jackie Reses, líder de capital en Square.

“Este es un momento de ajuste de cuentas para los bancos”, dijo Reses en una entrevista. “Las personas se sienten un poco expuestas en cuanto a dónde están sus relaciones y con quién son”.

Sin duda, los bancos tradicionales todavía son vistos por el gobierno como los principales conductos para la distribución de fondos. PayPal e Intuit, las primeras tecnológicas financieras en participar en el PPP, no fueron aprobadas hasta el 10 de abril, pocos días antes de que se agotara la primera ronda de financiación.

“Las tecnológicas financieras fueron reconocidas, pero los bancos fueron reconocidos primero”, dijo en una entrevista Michael del Grosso, director gerente de Compass Point Research & Trading LLC.

Métodos de pago

Aunque el Congreso siempre reconoció la necesidad de prestamistas de tecnología financiera en el PPP, desde el principio no existía infraestructura gubernamental para su participación, dice Pitts. El formulario de solicitud de las tecnológicas financieras no llegó hasta aproximadamente una semana después del lanzamiento del PPP, porque el gobierno federal nunca había calificado una firma de este tipo antes.

Del Grosso dijo que la mayor victoria para las tecnológicas financieras promete ser la adopción a largo plazo de métodos de pago digital que han cobrado impulso en medio de la pandemia. Los consumidores que compran en línea y recogen en la tienda, el pago y la disminución del efectivo pueden estar aquí para quedarse incluso después de que el brote desaparezca, asegura.

La crisis ha “arrojado luz sobre cuán verdaderamente interconectado está nuestro mundo y un mayor uso de todo lo digital”, dijo el director ejecutivo de PayPal, Dan Schulman, en una declaración por correo electrónico. Nunca ha habido una mayor necesidad de pagos digitales, dijo.

“Una gran cantidad de volúmenes están cambiando a en línea, comercio electrónico y sin contacto”, dijo Moshe Katri, analista de investigación en Wedbush Securities Inc., en una entrevista. “El modelo bancario tradicional continuará siendo canibalizado por las tecnológicas financieras”.