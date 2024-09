Havanna explora la venta de sus operaciones en América Latina

Havanna, fabricante de la marca más famosa de Argentina de confituras con dulce de leche, conocidos como alfajores, está explorando la venta de sus operaciones en América Latina, según una persona familiarizada con el asunto.

El acuerdo incluiría las operaciones en Argentina, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque la información no es pública. La compañía contrató a UBS BB para evaluar una posible venta, agregó la persona. Los representantes de Havanna no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Havanna inició su actividad en la década de 1940, en la ciudad costera de Mar del Plata, y es más conocida por su variedad de alfajores, galletitas con dulce de leche y cubiertas de chocolate. Estas delicias son un símbolo de la cocina argentina y se encuentran en las estanterías de las tiendas libres de impuestos del aeropuerto de Buenos Aires.

La compañía cuenta con cerca de 250 locales en Argentina y 230 en el exterior, en Brasil, Perú, Paraguay, Chile, Bolivia y España, y también amplió sus canales de distribución en Estados Unidos, El Salvador y Colombia. Havanna reportó ingresos el año pasado por alrededor de US$170,3 millones, pero no desglosó la participación latinoamericana en tales ventas. Está valuada en US$285 millones en la Bolsa de Valores de Argentina.

UBS BB es una empresa conjunta entre UBS Group AG y el estatal Banco do Brasil SA en Sudamérica. UBS BB declinó hacer comentarios.

La contratación fue reportada previamente por el periódico Valor Económico.