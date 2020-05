Facebook desafía a escépticos y duplica rendimiento del S&P 500

Jeran Wittenstein

Los fondos de alto riesgo rehuyeron de Facebook Inc. en el primer trimestre, justo antes de un repunte que desde entonces se ha convertido en el mayor avance de los gigantes tecnológicos.

Este grupo de inversores redujo sus participaciones en la compañía de redes sociales en 3,4 millones de acciones, o un 3,5%, respecto a finales del año pasado, según los informes regulatorios de los fondos compilados por Bloomberg.

La reducción en la propiedad es la mayor entre las empresas de tecnología de alta capitalización, entre ellas Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp. y Alphabet Inc., matriz de Google.

La confianza se tambaleó en un trimestre en el que Facebook cayó un 19% y registró el peor rendimiento entre las cinco mayores empresas de Estados Unidos por valor de mercado. Desde entonces, su título se ha recuperado, liderando el sector con un repunte del 28%, el doble que el índice de referencia S&P 500. Los inversores se tranquilizaron a finales de abril cuando Facebook informó ventas mejores a lo previsto en el primer trimestre y dijo que el negocio se mantuvo estable en las primeras semanas del segundo trimestre.

Los fondos de alto riesgo también fueron vendedores netos de acciones de Alphabet en el primer trimestre, aunque a un ritmo más lento. Microsoft registró la mayor entrada de capital, seguida de Amazon.com y Apple.