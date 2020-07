Facebook evalúa prohibir anuncios antes de elecciones de EE.UU.

Kurt Wagner

Facebook Inc. está considerando imponer una prohibición de anuncios políticos en su red social los días previos a las elecciones estadounidenses en noviembre, según personas familiarizadas con el pensamiento de la compañía.

La posible prohibición aún solo está discusiones y no se ha decidido, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas debido a que se trata de políticas internas. La interrupción de los anuncios podría servir como defensa contra el contenido engañoso relacionado con las elecciones que se extiende ampliamente a medida que la gente se prepara para votar. Aun así, también existe la preocupación de que una suspensión publicitaria podría perjudicar las campañas de “salir a votar” o limitar la capacidad de un candidato para responder ampliamente a las noticias de última hora o a nueva información.

Facebook no verifica los anuncios de los políticos o sus campañas, un punto de discusión para muchos legisladores y defensores, quienes dicen que la política se traduce en que los anuncios en la plataforma podrían usarse para difundir mentiras y desinformación. El gigante de las redes sociales ha sido criticado en las últimas semanas por grupos de derechos civiles que dicen que no hace lo suficiente por eliminar las iniciativas para limitar la participación de los votantes, y una reciente auditoría de la compañía encontró que Facebook no hizo cumplir sus propias políticas de supresión de votantes en mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cientos de anunciantes actualmente están boicoteando los productos publicitarios de Facebook como parte de una protesta contra sus políticas.

Las suspensiones publicitarias antes de las elecciones son comunes en otras partes del mundo, incluido el Reino Unido, donde el jefe de política global de Facebook, Nick Clegg, fue viceprimer ministro. Un representante de Facebook declinó emitir declaraciones.

En 2016, operativos rusos usaron Facebook para difundir publicaciones y anuncios engañosos y divisivos, y la compañía ha realizado una serie de cambios desde entonces para reforzar su proceso de publicidad política, incluida la implementación de requisitos más estrictos para comprar anuncios de marketing y la adición de un archivo de anuncios.